紐西蘭旅遊攻略！紐西蘭航空直飛一週3班促銷 恢復疫情前水準
疫後旅遊發展蓬勃，今（19）日紐西蘭觀光局宣布回來台灣了，不僅分享一年四季旅遊攻略，還透露截至2023年6月，台灣共有14600人前往紐西蘭，其中度假旅客佔總人數的71％；度假旅客的總數，已經到達了疫情前水準的66％。而榮獲「2023年全球最佳航空公司」的紐西蘭航空，也表示目前「台北－奧克蘭」直飛一週三班，已恢復疫情前水準，且載客率也達8成左右。
記者蕭涵云/綜合報導
紐西蘭觀光局 亞洲區市場經理Venessa Chen表示，疫後將鎖定「高品質旅遊」，希望建立品牌喜愛度、重塑訪客組合、提高觀光業價值，分享一年四季旅遊攻略。有「活的地理教室」美譽的紐西蘭，擁有豐富自然景觀，氣候適宜的春夏季，可體驗空中跳傘、高空彈跳、峽谷鞦韆等極限運動。
最佳旅遊時機的3～5月秋天，落葉轉為金黃橙紅和蔚藍天空成鮮豔對比，宜人天氣會持續很長一段，相當適合戶外健行或騎自行車；葡萄豐收的秋季，遊客也有機會參加採摘當地農產品，體驗在地毛利文化傳統、並品嚐自己採收的物產。
而6～8月的冬季，與台灣身處的北半球季節正好相反，旅客可到紐西蘭滑雪避暑，擁有多處世界級的滑雪區，即使對滑雪不感興趣的人，也可嘗試冰河健行、冰洞探險等活動。除了戶外運動外，紐西蘭商工辦事處經濟組組長Portia Allen，也相當推薦首都威靈頓城市一遊，以及Abel tasman亞伯塔斯曼國家公園，都能獲得療癒與放鬆。
榮獲「2023年全球最佳航空公司」的紐西蘭航空，台灣分公司 Sales Manager Taiwan 陳一鳴也表示，目前單趟只要飛11小時的「台北－奧克蘭」直飛航班，一週三班的頻率已恢復疫情前水準，且以每班302位乘客來估算，今年1～9月間載客率已達8成左右。
票價的部分，近期自上上週開始，正好來到2023年最划算的促銷檔期，優惠價含稅約2萬4千多元，且業者觀察12月多去到1月回的航程還有空位。業者分析，目前常態來看，平均票價近2萬9千元，優惠票價約打了75折；與疫情前平均票價的2萬7千元左右，相差不遠。台灣出發的話，也另有中華航空經由布里斯班轉機可抵達紐西蘭。
另外，想要體驗阿拉伯聯合大公國的非凡奢華，現在沙漠綠洲的蓋斯爾奧薩拉安納塔拉沙漠度假酒店也有新選擇。全新四臥室的 Sahra 別墅，和帶有私人會客廳的兩臥室奧薩拉別墅（Al Sarab Villa），擁有私人泳池、卻能提供絕佳隱私與低調完善的服務，可以一望無際全世界最大的連續沙漠「魯卜哈利Rub Al Khal Desert」，有「空白之地」美譽的沙丘景致，現在推出放空專屬的頂級別墅住宿專案。