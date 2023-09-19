周玉蔻當庭道歉！張淑娟批「太廉價」：用舌頭殺人吃香喝辣應封麥

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蔡玉真也向張淑娟道歉，強調她只是去上2集節目，只拿1萬2000元通告費，她還拿出一個紙箱，裡面放著滿滿的看診收據，強調她從去年10月發生黃義交事件後就病痛纏身，已自責1年多，也希望能調解。
不過，張淑娟拒絕和解，還說周玉蔻所說的戴小姐是她初中同學，戴已經出庭說了沒有接到電話這件事，她請求法官重判，還反問周玉蔻敢不敢將她如何做假新聞的過程公開？
周辯稱，她沒有做假新聞，沒有針對張女，要再次道歉，強調她只是對公益事件討論，沒有故意犯罪。張淑娟直指，這根本不是公共議題。法官庭末諭知蔡玉真候核辦，周玉蔻10月17日再開庭。
張淑娟庭末受訪時說，受害人有原諒加害人的義務嗎？當妳嚴重傷害別人時，不是用廉價的對不起，受害人就要說謝謝妳；原諒別人是一個很高超的行為，一個節操，但請問加害人有真正感受到受害者的痛苦跟折磨嗎？
張淑娟表示，周玉蔻唸政大、蔡玉真唸政大，2位優秀又學歷豐富的資深媒體人，卻挾著在社會上的地位，去霸凌一個百姓，隨意亂講、造謠，原諒別人需要加害者的行為，讓受害者感受到真心誠意的悔改，不會再危害社會，不會再有下一個被害者出現，道歉才有意義，否則道歉太廉價。
張痛批，如果道歉如此廉價，是否明天又有很多人被害，看看她們5年內傷害了多少人，要不要去查一下，尤其蔡英文2016年說要司法改革，希望台灣法官重判，這些人欺騙社會大眾，玩弄司法，周玉蔻還說她有被告癖，是不把司法放在眼裡嗎？是覺得法官、檢察官拿妳沒辦法嗎？來去自如像逛菜市場嗎？
張淑娟多次呼籲司法重判，直指周玉蔻70歲，當年晶華緋聞案，她44歲，中央圖書館都查得到答案，然後追著蔣家一直打，蔣先生已經不在檯面上，為了幫別人去攻擊別人，你不是故意是什麼？周玉蔻早知道不是事實，卻還在節目上公然造假，妳們濫用新聞言論自由，讓百姓不想看新聞，讓百姓對國家失望，「應該退出媒體，早該封麥，不要再活躍了！」