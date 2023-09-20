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今日我最嫩／她是柯文哲最強左右手　進北一女儀隊參加國慶超帥氣

▲黃姍姍因為在電視上看到北一女儀隊在國慶表演覺得羨慕，於是獨自上台北求學也考進北一女。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
▲黃姍姍因為在電視上看到北一女儀隊在國慶表演覺得羨慕，於是獨自上台北求學也考進北一女。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

記者邱新博／台北報導

現為民眾黨主席柯文哲總統競選辦公室總幹事的黃珊珊，2022年代表民眾黨參選台北市長，獲得許多年輕人的選與喜愛，對於傳統藍、綠兩黨的候選人都造成威脅，雖然最後以25%的得票率惜敗，但也讓她個人的聲勢到達頂峰。而在從政前的她，曾經曝光自己高中時就讀北一女擔任儀隊的照片，更曾經在國慶日中與儀隊一起在總統府前廣場表演。

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今年53歲的黃珊珊出身於台中的眷村家庭，有6個兄弟姐妹，最著名的是前參謀總長、現為海軍二級上將的黃曙光。黃珊珊曾經自述，在國中時住在鳳山，因為看電視非常羨慕北一女儀隊，15歲的她立志要穿綠制服和樂隊服，最後真的美夢成真，高二時參加樂隊，北一女中的樂儀隊參加國慶遊行，又神氣又驕傲。

高中畢業後，黃珊珊考上台灣大學大氣科學系，後來更因為路過一堂法律系的課後決心轉系，在大二獲得書卷獎後轉系至台大法律系司法組，更在應屆考取律師；黃珊珊說，畢業後的她二十三歲當律師，二十六歲升任事務所的合夥人，但在二十八歲時，卻因為一件小女孩的官司直接槓上法院，震驚司法界。

1998年，28歲的黃珊珊接受新黨邀請參選內湖南港區市議員，並在該年獲得第一高票黨選，一路連任至2018年，共擔任6屆台北市議員；後在2019年10月，接受時任台北市長柯文哲的邀請，接任台北市副市長，結束長達近21年的議員生涯。

2022年，黃珊珊辭去副市長一職，以無黨籍的名義投入市長選舉，可惜在三腳督中以25.14%的得票率，輸給蔣萬安的42.29%、陳時中31.93%，但以新興政黨支持、無黨籍的身分參選能獲得25%的得票率已經相當不容易。結束九合一選舉後，黃珊珊於今年4月宣布加入民眾黨，5月接任柯文哲的競選總幹事。

距離總統大選已經不到120天，黃珊珊在民眾黨內將扮演的角色也愈發令人好奇，曾經有傳出黃珊珊會搭檔柯文哲參選副總統，也有一說將會列在民眾黨不分區立委的第一名，也顯示黃珊珊扮演在民眾黨內、或是2024總統大選都有重要角色。

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