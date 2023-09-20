今日我最嫩／她是柯文哲最強左右手　進北一女儀隊參加國慶超帥氣

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高中畢業後，黃珊珊考上台灣大學大氣科學系，後來更因為路過一堂法律系的課後決心轉系，在大二獲得書卷獎後轉系至台大法律系司法組，更在應屆考取律師；黃珊珊說，畢業後的她二十三歲當律師，二十六歲升任事務所的合夥人，但在二十八歲時，卻因為一件小女孩的官司直接槓上法院，震驚司法界。
1998年，28歲的黃珊珊接受新黨邀請參選內湖南港區市議員，並在該年獲得第一高票黨選，一路連任至2018年，共擔任6屆台北市議員；後在2019年10月，接受時任台北市長柯文哲的邀請，接任台北市副市長，結束長達近21年的議員生涯。
2022年，黃珊珊辭去副市長一職，以無黨籍的名義投入市長選舉，可惜在三腳督中以25.14%的得票率，輸給蔣萬安的42.29%、陳時中31.93%，但以新興政黨支持、無黨籍的身分參選能獲得25%的得票率已經相當不容易。結束九合一選舉後，黃珊珊於今年4月宣布加入民眾黨，5月接任柯文哲的競選總幹事。
距離總統大選已經不到120天，黃珊珊在民眾黨內將扮演的角色也愈發令人好奇，曾經有傳出黃珊珊會搭檔柯文哲參選副總統，也有一說將會列在民眾黨不分區立委的第一名，也顯示黃珊珊扮演在民眾黨內、或是2024總統大選都有重要角色。