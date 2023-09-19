高雄承億飯店周年慶！住宿1折　壽星幾歲送幾隻蝦、幾杯特調SHOT

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承億酒店擁有多款房型，最受歡迎的「尊爵套房」室內26坪並擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品，為慶祝承億酒店1週年，飯店推出「週年主題月一折優惠活動」：即日起訂房至9月30日 (可入住日期至10月15日)尊爵套房原價每晚5萬6000元，週年慶一折，只要5600元起，另可再享925元加購「貳陸日全食自助早餐兩客與冰品兩份(價值1,750元)」。又或者加購價1,925元獲得「貳陸日全食自助早餐兩客＋両鍋極上鍋物880元單人套餐兩客」或「澄藝SPA 舒活岩盤浴美妍護理(價值NT$2,420元)」方案二選一。
位於承億酒店B1F的「両鍋極上鍋物」採用新鮮熬煮的湯頭與頂級的嚴選食材，烹煮最極致的美味，保留最純粹的滋味。在承億酒店一歲週年慶的特殊月份，両鍋極上鍋物為壽星們帶來最鮮甜的驚喜「生日幾歲，送幾隻蝦！」，只要是當日壽星出示身份證件，即贈送與歲數相同數量的新鮮蝦子。
位於承億酒店的26F的貳陸日全食餐廳，於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以無國界美饌及嚴選當季食材，融合美學概念與匠心的料理風味。為共同慶祝飯店週年慶推出「9月當日」壽星用餐加1元，即贈「夢獸憨吉白日夢抱枕」乙顆 (限午餐/晚餐餐期、須出示身分證件、限13歲以上參加活動) ，並加碼9月每週一到週四於晚餐時段第二位用餐享925/人優惠 (可點NT$1080主餐乙份，此活動不可與其他優惠併用，並須另加10%服務費)。
位於承億酒店的27F的BAR KAO擁有絕美夜色的室內室外景觀餐廳，另設有三間獨立包廂，也是全高雄最高的360度且營業時間最晚的環景義式餐酒館(營業時間18:00-04:00)為響應飯店週年慶活動，BAR KAO推出「當日壽星幾歲生日就送幾杯特調Shot活動」(須出示身分證件)，平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒。
至於台北大倉久和飯店，則是於11週年慶推出「久和Club」會員制度，免費就可加入，於飯店消費就能累積點數，1元等於1點，餐廳也能享有優惠，主打多國風尚美饌的「歐風館自助餐廳」，主廚山本克哉來自東京 La Belle Epoque，精研法式料理四十餘年，對季節食材掌握十分敏銳，擅長靈活運用烹飪技法融入經典法式料理。即日起至2023年10月31日，久和Club會員於歐風館自助餐廳用餐，只要出示註冊成功的久和Club會員app畫面（需為有效會籍），於午餐、下午茶與晚餐餐期即可享有79折優惠（服務費另計，優惠僅限會員本人）。