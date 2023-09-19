日本麝香葡萄跌價！台灣這4處可入手　全聯預告：本週五便宜開賣

高雄承億飯店周年慶！住宿1折　壽星幾歲送幾隻蝦、幾杯特調SHOT

▲飯店內24樓配有絕美風景無邊際泳游池的高雄承億酒店，迎接一周年，將推出多重優惠，包含住房只要1折。（圖／易遊網提供）
▲飯店內24樓配有絕美風景無邊際泳游池的高雄承億酒店，迎接一周年，將推出多重優惠，包含住房只要1折。（圖／易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

飯店迎周年慶往往有優惠活動，迎接一歲及承億集團吉祥物-夢獸憨吉生日的承億酒店，推出限時住房及餐飲多項優惠活動，包含26坪的雙人尊爵套房1折優惠，限時限量只要每晚5600元，另有B1F的「両鍋極上鍋物」，壽星幾歲招待幾隻蝦。或者到BAR KAO，壽星幾歲就送幾杯特調SHOT等活動。台北大倉久和飯店則是11週年特別推出「久和Club」會員制度，免費就可加入，消費能累積點數，餐廳也能享有優惠，最低79折。

我是廣告 請繼續往下閱讀
與高雄市立圖書館總館共構的高雄承億酒店以「亞洲新灣區的文化客廳」為定位發展出全新形態的城市度假村，共有208間客房、風格SPA、獨立書店、高空健身房及8間主題餐廳，尤其是位於飯店24樓將西子灣夕陽美景盡收眼底的的高空透明無邊際泳池更是知名打卡熱點。

▲高雄承億酒店共有208間客房、風格SPA、獨立書店、高空健身房，以及8間主題餐廳，圖為閱讀廣場櫃檯。（圖／承億提供）
▲高雄承億酒店共有208間客房、風格SPA、獨立書店、高空健身房，以及8間主題餐廳，圖為閱讀廣場櫃檯。（圖／承億提供）
承億酒店擁有多款房型，最受歡迎的「尊爵套房」室內26坪並擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品，為慶祝承億酒店1週年，飯店推出「週年主題月一折優惠活動」：即日起訂房至9月30日 (可入住日期至10月15日)尊爵套房原價每晚5萬6000元，週年慶一折，只要5600元起，另可再享925元加購「貳陸日全食自助早餐兩客與冰品兩份(價值1,750元)」。又或者加購價1,925元獲得「貳陸日全食自助早餐兩客＋両鍋極上鍋物880元單人套餐兩客」或「澄藝SPA 舒活岩盤浴美妍護理(價值NT$2,420元)」方案二選一。

▲承億酒店即日起訂房至9月30日 (可入住日期至10月15日)尊爵套房原價每晚5萬6000元，週年慶一折，只要5600元起。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店即日起訂房至9月30日 (可入住日期至10月15日)尊爵套房原價每晚5萬6000元，週年慶一折，只要5600元起。（圖／承億酒店提供）
位於承億酒店B1F的「両鍋極上鍋物」採用新鮮熬煮的湯頭與頂級的嚴選食材，烹煮最極致的美味，保留最純粹的滋味。在承億酒店一歲週年慶的特殊月份，両鍋極上鍋物為壽星們帶來最鮮甜的驚喜「生日幾歲，送幾隻蝦！」，只要是當日壽星出示身份證件，即贈送與歲數相同數量的新鮮蝦子。

▲位於承億酒店B1F的「両鍋極上鍋物」推出「生日幾歲，送幾隻蝦」活動。（圖／承億酒店提供）
▲位於承億酒店B1F的「両鍋極上鍋物」推出「生日幾歲，送幾隻蝦」活動。（圖／承億酒店提供）
位於承億酒店的26F的貳陸日全食餐廳，於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以無國界美饌及嚴選當季食材，融合美學概念與匠心的料理風味。為共同慶祝飯店週年慶推出「9月當日」壽星用餐加1元，即贈「夢獸憨吉白日夢抱枕」乙顆 (限午餐/晚餐餐期、須出示身分證件、限13歲以上參加活動) ，並加碼9月每週一到週四於晚餐時段第二位用餐享925/人優惠 (可點NT$1080主餐乙份，此活動不可與其他優惠併用，並須另加10%服務費)。

▲26F的貳陸日全食餐廳推出「9月當日」壽星用餐加1元，即贈「夢獸憨吉白日夢抱枕」乙顆 (限午餐/晚餐餐期、須出示身分證件、限13歲以上參加活動) ，並加碼9月每週一到週四於晚餐時段第二位用餐享925/人優惠。（圖／承億酒店提供）
▲26F的貳陸日全食餐廳推出「9月當日」壽星用餐加1元，即贈「夢獸憨吉白日夢抱枕」乙顆 (限午餐/晚餐餐期、須出示身分證件、限13歲以上參加活動) ，並加碼9月每週一到週四於晚餐時段第二位用餐享925/人優惠。（圖／承億酒店提供）
位於承億酒店的27F的BAR KAO擁有絕美夜色的室內室外景觀餐廳，另設有三間獨立包廂，也是全高雄最高的360度且營業時間最晚的環景義式餐酒館(營業時間18:00-04:00)為響應飯店週年慶活動，BAR KAO推出「當日壽星幾歲生日就送幾杯特調Shot活動」(須出示身分證件)，平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒。

至於台北大倉久和飯店，則是於11週年慶推出「久和Club」會員制度，免費就可加入，於飯店消費就能累積點數，1元等於1點，餐廳也能享有優惠，主打多國風尚美饌的「歐風館自助餐廳」，主廚山本克哉來自東京 La Belle Epoque，精研法式料理四十餘年，對季節食材掌握十分敏銳，擅長靈活運用烹飪技法融入經典法式料理。即日起至2023年10月31日，久和Club會員於歐風館自助餐廳用餐，只要出示註冊成功的久和Club會員app畫面（需為有效會籍），於午餐、下午茶與晚餐餐期即可享有79折優惠（服務費另計，優惠僅限會員本人）。
 

▲台北大倉久和飯店歡慶11週年，推出「久和Club」會員制度，免費就可加入，消費能累積點數，「歐風館自助餐廳」吃飯也能享有優惠，最低79折。（圖／大倉久和提供）
▲台北大倉久和飯店歡慶11週年，推出「久和Club」會員制度，免費就可加入，消費能累積點數，「歐風館自助餐廳」吃飯也能享有優惠，最低79折。 （圖／大倉久和提供）

6大餐廳飯店優惠！吃火鍋買1送1、飯店住宿也買1送1：每人880入住

獨／台北漢來飯店10/7試營運！漢來海港有升級版　奢華客房搶先看

穿校服去飯店吃到飽990元！晚餐時段也可　學生證吃漢來海港85折

378元爆吃飯店吃到飽餐廳！今14：00於APP開賣　規則與限額一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞