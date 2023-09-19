舊海水浴場華麗變身　淡水沙崙文創園區3年後開幕

長期閒置的淡水沙崙海水浴場及周邊土地運用，日前由南山人壽投資進駐，今（19）日舉辦淡水沙崙園區文創區基地開工動土典禮，新北市政府經濟發展局長何怡明及南山人壽不動產部副總經理林定潔等貴賓到場與會，由市府與企業共同解決加速出流管制、地上物拆併建照申辦等事務，展現公私合作精神，預計將於2026年正式開放，為民眾提供舒適的藝文遊憩空間。
記者吳嘉億／新北報導
何怡明表示，公有土地招商不僅活化土地利用，同時也促進地方繁榮，為當地經濟注入新活，期盼園區完工後，除了帶動地方發展外，更能將沙崙塑造為嶄新的「文創沙龍」，為擁有豐富文藝歷史背景的淡水，持續創造藝文教育能量。
何怡明提到，未來淡江大橋及淡北道路完工後，將串起周邊淡水滬尾藝文休閒園區、淡水老街、漁人碼頭以及北海岸青春山海線各個重要的觀光旅遊景點，進而提升新北整體觀光能量。
南山人壽表示，響應政府推動城巿永續發展，淡水沙崙文創園區以「打造舒適空間，提供教育服務；推展藝文交流，豐富市民生活」為經營理念；園區除了辦理教育訓練，也提供文創表演團體及新北市學校申請使用或舉行校外教學，鼓勵民眾藉由體驗藝文表演活動，持續提升藝術涵養。
新北市政府經濟發展局說明，「淡水沙崙文創Salon」預計2026年落成，盼能為民眾創造親水休憩與藝文表演結合的嶄新體驗，同時促進地方發展，帶來更多商業動能與就業機會。