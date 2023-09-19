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批農業部蛋流向資料殘缺　市議員揭義美也用到巴西蛋「中秋走味」

台北市議員柳采葳揭義美也買到巴西蛋。（圖／NOWnews資料照）
台北市議員柳采葳揭義美也買到巴西蛋。（圖／NOWnews資料照）

記者邱新博／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，為了查清楚巴西進口蛋流向，台北市政府日前也發文給農業部與畜產會，要求公布進口蛋流向。然而，雖然北市府終於拿到農業會的回函資料了，但國民黨台北市議員柳采葳質疑，這份資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90%還是99%，佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？

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根據農業部提供的資料，台北市一共有3間加工、代工業者有購買到進口蛋，其中最大宗的為義美食品，購買了150.3萬顆，勝大食品也購買了112.3萬顆，宇貹農產則購買18.1萬顆。而三間都有買到巴西的進口蛋。

柳采葳質疑，這份「殘缺的資料」，最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90％還是99％，「佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？」

柳采葳說，農業部也沒有提供其他縣市業者資料，難道其他縣市使用了問題蛋製成食品不會賣到台北市嗎？如此北市又要如何追查用問題蛋所製成的食品。

柳采葳最後表示，這份資料公佈出來，恐怕也讓許多人中秋節過得很不安心，因為食品大廠「義美」也在裡面，義美有許多食品都必須使用到雞蛋，因此我在此呼籲農業部應該提供更近一步的資料給台北市整府，否則是整個使用到雞蛋的產業都跟你一起陪葬，也讓人民的中秋節蒙上一層灰，變成「走味的中秋」。

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