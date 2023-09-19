「你的蛋蛋健康嗎？」藍中市參選人玩諧音創意 盧秀燕同框比讚
該說創意無極限嗎？近來進口蛋話題延燒，台中市長盧秀燕上周親上第一線，要求農業部提供進口蛋流向資料，今天又開各縣市第一槍，禁止學校團膳業者使用液態蛋。國民黨青壯世代參選人廖偉翔趁勢推出和盧秀燕同框的大型選舉看板，主打「你的蛋蛋健康嗎？」雖標榜是護食安看板，卻容易讓人有諧音聯想，部份用路人經過，忍不住噗哧笑出來，吸睛效果十足。
記者顏幸如／台中報導
國民黨台中市立委參選人廖偉翔今（19）日在南屯掛兩面看板，畫面乍看極為平常，台中市長盧秀燕母雞帶小雞，與他同框笑著比讚，細看文字內容，卻是「你的蛋蛋健康嗎？」「捍衛食安、揪出壞蛋」。同為青壯世代參選人的羅廷瑋、林家興也到場力挺。
廖偉翔受訪時表示，製作這兩面看板，是想突顯進口蛋不斷爆出新爭議，農業部拖延多天，遲遲未說清蛋品流向，因此提醒民眾應注意購買和食用的雞蛋是否安全。
但去年九合一大選時，即有台灣民眾黨台中市議員參選人許瑞宏大玩諧音哏，當時他在名字旁邊加上大大的「敢」字，「許瑞宏敢」的不雅台語諧音，當時成為熱門討論話題，部份路過民眾看到「你的蛋蛋健康嗎？」低頭聯想到「許瑞宏敢」，忍不住笑出來。
對於成為「你的蛋蛋健康嗎？」看板人物，盧秀燕事前是否知情？台中市新聞局長鄭照新表示，市長致力捍衛食安，但上班時間依例不回應選舉話題。