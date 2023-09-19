仁愛獅子會捐助慈光慢飛天使 陳昆和出席力挺善的循環
由台南市仁愛獅子會會長林儷陵發起捐助慢飛天使活動，號召獅子會第10專區主席徐緯杰、20分區主席陳永鎮、21分區主席尤華恩及眾多獅友，今(19)日下午2點在西港郵局二樓舉行捐助活動，一向力行慈善公益的台南市議員陳昆和，亦專程出席致意力挺。
記者張振興/台南報導
台南市慈光心智關懷協會理事長徐育仁表示，政府有限的補助也只是杯水車薪難以支應實際開銷，這幾年疫情衝擊經濟，更使得募款進展有限，協會亦會教導「慢飛天使」製作手工香皂、提袋等文創商品，來支應各項支出，感謝獅子會的主席、會長、獅友們捐助81000元，為協會挹注善款。
台南市議員陳昆和出席捐贈活動並表示，自己長期來關懷弱勢，截至目前已捐出第三、四任市議員任內薪資、研究費、選舉補助款供慈善公益用途，共計超過1千1百萬元，也因為認同「慈光心智關懷協會」長年來透過各種服務，增進身心障礙者的獨立生活能力，因此專程出席本次活動並向眾獅友致意。
陳昆和市議員也分享多年來投入公益的心得，表示一個人在社會的所有成就，都是經由身旁眾人所支持、協力才能夠獲得的，自己從來不敢自滿，因此才會從就業以來，就不斷撥出部分薪水，提供社會急難救助用途，每當受到幫助的對象感到快樂，自己也就能夠感受到那份正向的能量，相信也啟動了社會上善的循環。