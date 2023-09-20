新店裕隆城試營運！專家分析誠品「移轉效應」盼延續大店效益規模

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北台灣百貨還沒飽和 「一站式購足」為優勢、還有成長空間
品牌再造學院院長王福闓認為，在北台灣百貨其實還沒有完全飽和，原因是我們周邊雖然有一些商圈，但百貨較一般商圈來說，可以在一棟建築中容納更多的餐飲與服飾等品牌，能夠滿足消費者「一站式」購足，甚至吃喝玩樂也沒問題，這種便利性與功能性是商圈無法取代的。
尤其，新北市大型百貨比較少，許多地區型小百貨因為無法滿足消費者也撐不起來，再加上雙北地區人口多、通勤多，百貨公司的發展其實都還有成長的空間，因此雙北依舊是百貨業者關注插旗的重點區域。
誠品新店裕隆城有「移轉效應」 旗艦店也凸顯好好經營新北市的決心
王福闓表示，現在百貨越來越走向形成連鎖百貨或百貨集團，因為不管是投入能力、資源重新再應用、系統性人力、管理制度都比較容易去串聯，並達成更好的效應，也就是說今天如果選了一個新的店點，業者很容易去操作，也不會影響到集團其他店的運作，且周年慶或是會員等活動都可以一起做，強調這種背後有集團式的百貨品牌更有競爭力。
王福闓指出，誠品新店裕隆城也是誠品集團經營的，並以全台規模最大的旗艦店形式來經營，更凸顯誠品要好好經營新北市的決心，畢竟信義店要收攤、24小時書店要搬到松菸店，而松菸店不太能夠有大店的營收獲利，因此某種程度來講，誠品裕隆城有點像是信義店的轉移，又或者可以說是誠品希望移轉消費者習慣的新店點，未來誠品能夠專注經營新北市的客人，對誠品來說是挑戰也是機會。
而許多中小企業、文創品牌長年跟著誠品，裕隆城的開幕可以拉開與其他連鎖百貨的差異化，畢竟誠品有自己一定的基本盤客群，同時品牌商也能拓展通路，讓更多消費者認識。
百貨功能性越來越多元！不只有買東西 還是社交與活動的重要場域
只是，王福闓也提醒，百貨業者都希望提升消費者「一站式」消費停留的時間，進一步增加消費金額，但這得看主要客群來拿捏項目的比例，例如家庭客多的話，親子娛樂與活動體驗就得比較多，上班族多的話，就要思考是否要加強平日的餐飲或是服飾鞋包。
王福闓也說，現在百貨公司已不單單「只有購物」而已，還可能是社交場域與休閒活動的重要場所，以往傳統百貨那種固定的單一節慶，如周年慶商機重要性有慢慢下降的趨勢，取而代之的是更多不同議題來包裝的促銷、體驗與活動，甚至透過活動植入品牌形象，來增加與顧客的黏著度，也能獲得消費者的認同感與信任感，如此一來消費者就能主動上門，且每次到訪都能有新意。北台灣百貨林立，雖不到戰國時代但競爭確實激烈，百貨業者必須緊抓消費者需求，並做出附加價值、提升質感才有可能勝出。