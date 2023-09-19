內幕／陳吉仲請辭為真、獲准是假　府院忙慰留卻有人在放話

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據了解，陳吉仲上周針對進口蛋爭議數度與總統蔡英文開會，面對在野黨上周發動進口蛋食安疑慮第二波攻勢之際，就曾向總統與院長表達辭意被慰留，眼見事件越演越烈，決定在周六親上火線，召開記者會公布進口蛋流向並接受媒體訪問，過程長達一小時。
據悉，縱使召開記者會說明，隔日仍被特定媒體連番質疑與伺候，國民黨更喊出「票投民進黨，就是支持陳吉仲」，這讓陳吉仲再度萌生辭意，不願成為在野黨選戰提款機，再度向總統與院長口頭請辭，隨後慰留電話從未中斷，其中包括前長官蘇貞昌的加油打氣，總統蔡英文也認為，農業部與社會大眾溝通已有成效，展開極力慰留。
陳吉仲辭意堅決，也證實今日受訪所言「絕對不會戀棧職務」，確實在當晚直到晚間8時許才決定接受慰留，行政院則在一小時後發出聲明澄清「請辭獲准」非屬實。
此外前內閣蘇貞昌，當天在行程中獲悉陳吉仲請辭獲准消息，便立即致電，了解事情來龍去脈後替其叫屈，隨後並主動告知幕僚自己要受訪對外說明，痛批放話者非常惡劣，不捨陳吉仲「做到流汗乎人嫌到流涎」，也透露「知道他現在已經被弄得身心俱疲」，蘇貞昌更直言陳吉仲還沒提辭職書，卻有人急放話非常惡劣。
拼湊當天事發過程，有媒體以不具名方式報導開了第一槍，府院高層在慰留陳吉仲當下「被突襲」，外傳是有心人士擔心陳吉仲與進口蛋淪為選戰破口，恐影響賴清德選情，「護主心切」才出此下策，猜測是派系前黨內層峰或府院高層所為，而陳吉仲請辭為真、獲准是假，確實有人在放話。