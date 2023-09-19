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內幕／陳吉仲請辭為真、獲准是假　府院忙慰留卻有人在放話

▲陳吉仲不只一次向總統蔡英文與院長陳建仁表達辭意，今日受訪強調「絕對不會戀棧職務」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陳吉仲不只一次向總統蔡英文與院長陳建仁表達辭意，今日受訪強調「絕對不會戀棧職務」。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

農業部長陳吉仲周日傳出請辭獲准消息，行政院經過4個小時才發出聲明澄清非屬實，據悉在上周在野黨針對進口蛋發動食安疑慮第二波攻勢之際，陳吉仲就曾向總統蔡英文與院長陳建仁表達辭意被慰留。面對進口蛋流向與爭議，陳吉仲上周六親上火線說明，但隔日仍被特定媒體連番伺候，他不願被成為影響選情的破口，前天再度口頭提出請辭，接續而來的是府院高層慰留，陳吉仲直到當晚8時許才決定留下，而口頭請辭為真、獲准是假，媒體以不具名方式開了第一槍，究竟是誰放話？

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陳吉仲「被請辭獲准」消息在周日引起軒然大波，消息曝光後就連民進黨主席暨總統參選人賴清德都大感意外，事前並不知情。而陳吉仲在事發之後今日首次公開露面，前往民進黨立法黨團總召柯建銘辦公室出席行政立法協調會報，在風波過後首次受訪，對於個人去留強調「絕對不會戀棧職務，也不會迴避」。

據了解，陳吉仲上周針對進口蛋爭議數度與總統蔡英文開會，面對在野黨上周發動進口蛋食安疑慮第二波攻勢之際，就曾向總統與院長表達辭意被慰留，眼見事件越演越烈，決定在周六親上火線，召開記者會公布進口蛋流向並接受媒體訪問，過程長達一小時。

據悉，縱使召開記者會說明，隔日仍被特定媒體連番質疑與伺候，國民黨更喊出「票投民進黨，就是支持陳吉仲」，這讓陳吉仲再度萌生辭意，不願成為在野黨選戰提款機，再度向總統與院長口頭請辭，隨後慰留電話從未中斷，其中包括前長官蘇貞昌的加油打氣，總統蔡英文也認為，農業部與社會大眾溝通已有成效，展開極力慰留。

陳吉仲辭意堅決，也證實今日受訪所言「絕對不會戀棧職務」，確實在當晚直到晚間8時許才決定接受慰留，行政院則在一小時後發出聲明澄清「請辭獲准」非屬實。

此外前內閣蘇貞昌，當天在行程中獲悉陳吉仲請辭獲准消息，便立即致電，了解事情來龍去脈後替其叫屈，隨後並主動告知幕僚自己要受訪對外說明，痛批放話者非常惡劣，不捨陳吉仲「做到流汗乎人嫌到流涎」，也透露「知道他現在已經被弄得身心俱疲」，蘇貞昌更直言陳吉仲還沒提辭職書，卻有人急放話非常惡劣。

拼湊當天事發過程，有媒體以不具名方式報導開了第一槍，府院高層在慰留陳吉仲當下「被突襲」，外傳是有心人士擔心陳吉仲與進口蛋淪為選戰破口，恐影響賴清德選情，「護主心切」才出此下策，猜測是派系前黨內層峰或府院高層所為，而陳吉仲請辭為真、獲准是假，確實有人在放話。

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