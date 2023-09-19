金鐘58／《老少女奇遇記》雙入圍！楊貴媚不敢相信　第2季地點曝

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楊貴媚表示：「這次在語言溝通上可能會碰到困難需要去克服，但我想我們3位畢竟都是演員，可以透過肢體語言交流，很期待實境會發生什麼事！」這次將帶領觀眾欣賞浪漫的雪景，鍾欣凌期待道：「日本超好買！擔心荷包會大失血！我是連高速公路的休息站都可以爆買的人！許願能與閨密在雪地裡頭泡溫泉，再喝點小酒，如果旁邊還有猴子可以一起泡挺美的！」嚴藝文更對製作單位喊話：「給我帥哥！我想要豔遇！」
《老少女奇遇記》確定入圍第58屆電視金鐘獎「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」兩大獎項，被問到與閨密一起入圍的感想，楊貴媚則表示：「真的不敢相信！當時想要做的節目初衷是想要我們3位走出生活舒適圈去挑戰平常沒有機會完成的事情，為社會付出，其實沒有想到金鐘獎這件事，能夠入圍已經非常開心，非常感謝2位姊姊把實境秀的處女作獻給老少女，2位姊姊在節目中的表現好像放出籠子的鳥，非常自在！不過我們3位也是經過大風大浪的人，會以平常心面對。」
鍾欣凌也分享心情：「好神奇喔！我們在那裡開心吃、開心玩的一個節目，既然還可以跟閨密一起進入到金鐘的典禮，很夢幻！感謝一路支持我們的觀眾、所有辛苦的工作人員、一路遇到的奇人異事，我們3位很熟可以放鬆的做自己、敢吐槽對方，非常棒的事！」嚴藝文則說：「從未想過自己可以跟主持人沾上邊，感謝2位姊姊帶我走出舒適圈，創造人生另一個斜槓！」
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