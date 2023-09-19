天氣預報／明午後大台北防雷雨！週末準備降溫 中秋連假天氣出爐
明（20）日天氣變化不大，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，各縣市白天仍是晴朗炎熱，午後大台北、南部、各山區容易有午後雷雨；週五（9月22日）將有東北風抵達台灣，一直到週末兩天，北台灣的白天高溫都會略降，也會有些許雨勢，下週菲律賓東方海面處於低壓帶，可能會有熱帶擾動會颱風發展，是否影響中秋連假天氣有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻說明，明天天氣與今（19）日類似，各地白天高溫約落在攝氏32至34度，早晚低溫則是攝氏25至26度，午後大台北、南部地區及其它各山區有局部短暫雷陣雨，週四（9月21日）情況也差不多。
黃恩鴻指出，週五台灣風向確定會轉為東北風，不過強度較弱，還沒達到「東北季風」的等級，預計各地早晚低溫仍是在攝氏24至26度，北北基白天高溫略降至攝氏31至32度，體感上仍偏暖熱，其中基隆北海岸、大台北及東半部全日要留意有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後南部及山區有局部短暫雷陣雨，東北風影響時間至週末。
黃恩鴻提及，在下週開始，菲律賓東方海面不穩定的低壓帶可能會有熱帶擾動甚至颱風出現，不過預報資料還是要再接近一點才能確認；中秋連假天氣部分，目前預估仍是偏東北風和東風的環境，除了要留意可能出現的熱帶擾動或颱風外，北方冷高壓也可能帶來較強的冷空氣，屆時降溫幅度將會比本週還明顯，請民眾持續留意最新天氣動態。