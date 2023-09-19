不怕人才荒！台積電攜手德國大學培育人才 首批學生明年2月來台
台積電今（2023）年8月初拍板赴德國投資設廠案，但外界擔憂會不會像美國廠一樣人才難尋？台積電今（19）日宣布與德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學簽署「半導體人才培育計劃協議」，希望透過交換學生計劃，共同培育未來半導體人才。此計劃是為德國STEM領域的學生所設計，每年最多可望有100位表現優異的學生前來台灣，參與這項為期大約6個月的計劃，與台灣頂尖大學就人才培育、跨境合作與文化交流等面向進行協同合作，第一批學生預計於2024年2月前來台灣。
記者許家禎／台北報導
台積電指出，德勒斯登工業大學將協調位於薩克森邦境內11所大學的招生，薩克森自由邦將為參與交換計劃的學生提供相關財務的補助。從德國來訪的學生預計將進入台灣承辦大學的春季班，完成學分制半導體學程後，接著將於台積電位於台中的新人訓練中心與廠房進行為期2個月的學分制實務訓練。
台積電表示，透過與台積電工程師一同進行現場實際操作，參與學生可對於半導體製程與基礎技術有更深一層的了解，並從台積電學習到晶圓廠實際運作經驗。參與計劃的學生在為期約6個月的交換計劃中，總共可獲得15個學分，此計劃將於每年的2月開始，第一批學生預計於2024年2月前來台灣。
德國薩克森自由邦科學部Sebastian Gemkow部長表示，此項計劃對於那些想要進入半導體產業的人才提供一個絕佳的機會。在學術教育中，需要針對微電子領域的需求，設計符合產業需求的客製化課程。透過協議，各大學、產業合作夥伴、台積電、薩克森自由邦以及台灣，均可受惠於合作帶來的成果，期望未來可拓展此一合作模式，並開放給更多有興趣參與的機構。
台積電指出，在為半導體產業培養全球人才方面，大學扮演著極重要的角色，此計劃代表了公司持續落實在德國德勒斯登共同投資歐洲半導體製造公司（ESMC）的承諾，預計在2027年底前，在當地創造約2000個直接的高科技專業工作機會。