雙語政策挨轟辦不到！潘文忠喊有誤解：非全國同步實施

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民眾黨總統參選人柯文哲日前稱「2030雙語政策」師資不足，做不到就是做不到，不要老是喊口號；前總統馬英九也開罵，無必要、也辦不到。
李家同表示，教育部日前公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校第二期共計7所大專校院入列，教育部只選了7所大學實施，絕對是知道只有少數英文非常好的大學生，才聽得懂教授用英文教導專業科目。
李家同說，若大學都只有少數學校可以推行，中小學更是不能談。教育部知道雙語教學不能增強學生英文程度，更不能提高學生專業程度，但上級要推行也只好做做樣子，「我是非常同情教育部的，明知不可為而為之」。
對此，潘文忠說，當初推行政策有做整體評估，考量各校基礎條件不一，而有重點培育、普及提升、弭平落差等方案，推行步驟與順序是「讓準備好的學校先開始」，並非全國同步實施，近期很多人可能是誤會所有學校都要實施同樣的進程，而有相關批評。
在師資培育部分，潘文忠表示，110年起行政院支持相關資源，使原本只有1.7萬名本土英文老師教授英文，109年至今，則增加了2000多位師資生、4000多位在職教師參加雙語培育、增能英語計畫，而外籍教師也從過去的81位，到112學年增至844位外籍教師、600多位外籍教學助理，這些雙語師資是讓已經準備好且前進的學校，可以獲得資源和師資。
潘文忠說，雙語教育政策是漸進向前、逐步往前，中小學用英語教學，本來就是採「部分時間」，考量學生的接受程度，逐步實施，沒有要求教師一節課一定要用多少英語；大學的EMI（全英語）課程，必修課應「對開」，有英語也有中文授課，讓學生自行選擇。
過去有些學校辦理教師甄選，不論哪個領域都以英文作為條件，潘文忠指出，去年教育部已開始檢視學校的教甄簡章，發函要求以授課領域為優先，英語為輔助，不能本末倒置。
另外，潘文忠提到，部分學校求好心切，未考慮到學生的接受度，教育部除不斷提醒縣市政府要循序漸進，勿訂出一年增置多少間雙語學校等量化標準，重點是要漸進往前，搭配師資養成，若沒有做到這些就直接要求多少學校要達成，恐讓社會誤解是全國同步實施；教育部也設置輔導團提供各校諮詢，並持續收集學校、教師等意見，回頭思考該如何調整政策。