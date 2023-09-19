杭州亞運／陳柏諭單刀踢飛進攻遭封鎖 中華男足0：2不敵神秘北韓
杭州亞運將於9月23日開幕，足球項目於今（19）日提前點燃戰火，中華男足下午4點首戰北韓，上半場開賽12分鐘內就連丟2球，並且組織進攻受阻，下半場雖然沒有再失球，但進攻仍舊沒有太多機會，對北韓不構成威脅，最終中華男足以0：2不敵北韓。
記者路皓惟/綜合報導
開賽第7分鐘，北韓李祖國嘗試遠射，皮球經過折射後彈入門內，北韓先馳得點，1：0領先中華男足，緊接第12分鐘，北韓金國進接獲隊友右路傳中起腳破門，擴大至2：0領先。上半場中華男足試圖組織進攻，但受限於北韓強悍的防守，直到上半場傷停補時才出現第一次射門。
下半場雖然中華隊改善防守，讓北韓無法繼續擴大領先，但中華隊在中場無法有效組織，頻頻大腳長傳，進攻效率不佳，也沒有製造出門前威脅。傷停補時階段，第92分鐘，陳柏諭接獲隊友傳球，在幾乎單刀與門將一對一的情況下，可惜卻是一腳踢飛，錯失大好進球的機會，最終中華男足以2球之差敗陣。
中華男足首戰輸給北韓後，接下來第二戰於9月21日下午4點對戰印尼，第三戰於9月24日下午4點面對吉爾吉斯。而本次亞運男足16強賽，將從6個分組取前2名晉級，以及4個戰績較好的分組第3晉級。