《好聲音》秦宇子決賽墊底！《主理人》林宥嘉送暖：把絕望當靈感
音樂創作競技節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》日前終於迎來總決賽第1輪賽制，歷經近1年的實境錄影比賽，最終的6強選手3WICH、傑木斯、李竺芯、NIO、秦宇子、A.F將帶著自己特色的音樂廠牌競爭，最終只有1位能獲得500萬元的廠牌創始金，成為真正的音樂主理人。怎料，呼聲極高的秦宇子竟在首輪就墊底，讓林宥嘉不忍暖心安慰，要秦宇子利用這個絕望當作靈感，未來還是可以看見充滿希望的歌。
記者詹鎰睿／綜合報導
總決賽首輪賽制「Best radio track」，選手們各有千秋，也讓網友難以預測冠軍人選。本周除了邀請到林宥嘉、黃宣、Karencici擔任評審外，《MUSIC MAKER 音樂主理人》節目總製作人霹靂國際多媒體總經理黃亮勛也是評審之一，身為廠牌投資人，他親上評審席，參與決定未來的新廠牌音樂主理人。
最後的冠軍賽還邀請了先前被淘汰的選手們回來觀看錄影，一起見證最後6強隊友們的成長，以及冠軍的誕生。而為慶祝官方Youtube訂閱數破萬，將在下周一（25日） 節目播畢後，邀請6強選手一起參與線上直播，回答網友QA互動。
但在首輪第一場比賽中，向來唱功無話可說的秦宇子則帶來R&B經典情懷歌曲〈A love that never fade a way〉，怎料，卻被製作人兼評審的黃亮勛批評未符合他預期的期待，認為她應該可以做的更多、更好；陶晶瑩也說，「這不是妳唱得最好的一次，不是指歌唱技巧，而且那種把人拉進去的吸引力。」
黃宣更補充，「妳不能在台上只是把人殺死，妳殺完以後還要收割他的靈魂！」也為音樂主理人下了精闢的定義。最終6強表演結束，4位評審各手持100萬自行分配要給選手的廠牌創始金，但在第一輪積分中，秦宇子跌破眾人眼鏡，排在第6名敬陪末座。
林宥嘉則暖心安慰地說，「也許現在此刻絕望、失望已經進去妳的頭腦你的心，但我想跟妳講，也許用這個當作最大的靈感，從靈魂深處唱出那種在絕望的時候，還是可以看見希望的歌。」節目精彩內容將於本周五晚間7點東風衛視播出、隔日晚間10點半在霹靂電視台播出；官方Youtube則於下周一（25日）晚間8點準時更新。