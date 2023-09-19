上楓圖書館升級淨零示範場域 預估年節電量達8萬度

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經發局倪世齡主任秘書表示，臺中致力推動淨零轉型，最好的方式就是讓市民共同參與，圖書館為最貼近民眾生活之場域，上楓圖書館為首座以環境教育為主題之市立圖書館，曾獲國內「建築園冶獎」、108年國家卓越建設獎最佳規劃設計類「卓越獎」及2023美國繆思設計大獎「銀獎」肯定。
之後，再透過本計畫建置能源管理系統、儲能系統及太陽光電等微電網系統，不僅提高自主管理用電彈性、維持館內電力供需平衡，更有效率的智慧用電，預估年節電量可達8萬度，使上楓圖書館成為兼具智慧節能與環境友善之智能微電網示範圖書館。
上楓圖書館陳主任表示，全市有45間圖書館，上楓是唯一符合環境教育主題的場域，一樓白天無須開燈，自然光可透入，靠空氣流通讓冷氣調溫無須過低，有效率的智慧用電，年節電量預估可達8萬度，目前每月平均進館人數約一萬人。
會中，經發局主秘倪世齡，頒發第2屆通過商場低碳認證之企業，分別有秀泰廣場站前及文心店、家樂福西屯店、遠百水湳店、遠百豐原店、遠百復興二店及經典國際股份有限公司等7家商場。
此外，經發局提供產業節電輔導，由專家學者進場輔導診斷，透過企業用電觀察，實施節能健檢，對設備能源耗用及運轉效率進行檢測評估，協助昇拓冶金、宏全國際導入能源技術服務(ESCO)、設備汰換結合能管系統，設備汰換總額超過2,000多萬元，節電量達450萬度，讓「淨零」成為臺中市產業的新機會。
經發局再補充，為了引導市民落實節能減碳，112年特別辦理「臺中購節電活動」，鼓勵民眾汰換老舊家電設備、了解節能產品標示制度，累計4,000萬消費金額汰換節能電器，約可節省70萬度電，共同營造本市節電氛圍。另媒合氷點空調、和泰興業及利得儀品三家企業，協助台中愛心家園、微笑天使弱勢團體汰換老舊空調，節能同時也推動公益。