承審小英論文案判彭文正敗訴！北院法官被鎖定 求償200萬敗訴
通緝中的名嘴彭文正為釐清總統蔡英文論文存在與否，向台北地院提出「確認博士論文不存在」訴訟，結果被法官張詠惠駁回，彭上訴後被廢棄發回，北院重新分案，仍是同一位法官，彭不滿張沒有要求重新分案，對張求償200萬元，台北地院認為彭提告無理由，判決敗訴。
記者潘千詩／台北報導
彭文正主張，更一審仍是一審法官張詠惠獨任，但她一審時已有先入為主的偏見，而且他有對張詠惠提告，足以認定張詠惠無法公平審判，所以請求張詠惠迴避，但她執意審理論文案，還連續拒絕他請求將論文案送請重分矚訴字，侵害他受司法公平審判之訴訟權及名譽權，須賠償200萬元，並將判決理由登報。
不過，張詠惠否認參與論文案分案過程，分案過程也無不法，她也沒有迴避的事由，主觀上也無違反分案規則的故意。
北院認為，實務上，法官只能被動接受分案，所以彭文正主張顯然有誤會；再者，重大矚目案件的分案方式屬於極端例外情況，得由法院考量司法資源整體利用及公平性，而通案採一般分案方式處理，以免違反平等原則，「法院的作法向來如此」。
北院指出，彭文正以自身為媒體人、涉訟對象又有新聞性，就認應分為矚目事件，實有誤解，判決駁回。可上訴。