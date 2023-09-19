杭州亞運／中華馬術代表隊20日啟程　新秀黃駿傑、賴芷旻盼奪佳績

本屆杭州亞運中華馬術代表團陣容實力堅強，在馬場馬術項目中，擁有高學歷背景的牛津大學化學博士-張玉潔，曾在媲美亞運等級的2013年海爾德蘭國際馬場馬術三星賽，獲得第6名佳績；「馬術天后」葉繡華則曾在110年全運會代表桃園市拿下馬場馬術個人賽金牌，兩位選手代表參加2014仁川亞運也一同拿下馬場馬術團體賽的銅牌。除此之外，另外兩位新秀黃駿傑、賴芷旻則是第一次入選亞運名單，兩人過去在國內外的賽事表現都十分亮眼，這次跟著前輩的腳步一起踏上亞運殿堂，期盼能一舉拿下好成績。
另外本屆在障礙超越的項目也派出4位選手代表出賽，其中包含擁有20年的騎馬生涯的陳御龍選手，卻是首屆參加亞運賽事，他秉持著「準備好了，再上場」的精神，勢必帶著更加成熟的技術及經驗，在亞運的舞台上爭取最好的成績。而謝秉洋、蕭宇宸、林子嚴3位選手由於長年在國外比賽及訓練，這次將直接飛抵中國杭州與中華隊會合。
2023杭州亞運將於9月23日正式開幕，其中馬術馬術的賽事將於9月26日至28日登場，障礙超越的賽事則安排在10月4日至6日舉行。本次中華馬術代表團由呂志耀、陳怡如兩位教練領軍，陪同選手參與亞洲最高等級賽事。而在國內的我們，中華民國馬術協會也邀請大家一起關注馬術代表隊在亞運的精采表現，一起為選手加油。
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