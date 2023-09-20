巷仔內／2008北京奧運與「去中國化」新冷戰　截然不同的兩個中國

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其實，把目光放得更遠些，現下風頭最盛的是「去全球化」的潮流，世界貿易組織（WTO）上週警告，國際貿易「碎片化」的跡象已經浮現，並直言在2008年金融危機之後，全球化的腳步就開始停滯不前，隨著地緣政治緊張局勢越演越烈，WTO認為雖然目前還稱不上已經處於「去全球化」的階段，但確實像站在十字路口，如果不重新擁抱全球化，那麼就會朝裂解的方向而去。
伴隨「去全球化」的大旋律，中國與世界漸行漸遠的新冷戰讓許多人深有所感。美國商務部長雷蒙多於8月底訪中時，透露自己越來越常聽到美國企業抱怨「中國無法投資」。雷蒙多所言不虛，根據中國國家外匯管理局發佈的統計，今年第二季的外商直接投資（FDI）金額為49億美元，是中國開始統計FDI以來的最低紀錄，比去年同期衰退87％。
不僅是資金流動的變化，觀光人流也呈現出相同趨勢。根據中國國家移民管理局公布的數據，今年上半年外國人出入中國達843.8萬人次，和疫情前半年高達4883.8萬人次相比，衰退將近83％。而根據《華爾街日報》報導，旅行社統計資料顯示，中國今年第一季接待的入境旅客僅有5.2萬人，且幾乎沒有來自歐美國家的旅客，而在疫情前，2019年第一季時中國接待了370萬位入境客。
中國被孤立了嗎？
外商直接投資與外國出入人次大減，確實勾勒出中國與世界「若即若離」，但若因此得出中國被孤立、全面與西方國家撕破臉的結論，多少也是有些滑坡。不要忘了，中國無法投資這句話，是雷蒙多在訪中期間所說的，過去幾個月的時間裡，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞陸續訪中，19日布林肯又在聯合國大會與中國國家副主席韓正會面，雙方重申美中關係穩定發展的重要性。中國外交部部長王毅上週也與美國白宮國家安全顧問蘇利文會晤，外界認為是在替11月APEC峰會上促成習近平與拜登會面鋪路。
澳洲總理阿爾巴尼斯9月初宣布將在今年稍晚時訪問中國，這是2016年以來，首次有澳洲總理訪中。英國外交大臣克萊弗利已於8月30日到訪中國，這是英國5年來首次有外交大臣訪問中國。加拿大環境部長吉爾伯同樣於8月底訪中，成為4年來第一位訪問中國的加拿大部長。而紐西蘭總理希金斯也於6月底在北京與習近平見面，兩國還發布「關於全面戰略伙伴關係的聯合聲明」。
美國自己與他最堅實的夥伴「五眼聯盟」，成員國這幾個月都有部長級高官甚至總理訪中，不乏數年來首次破冰，若對這事實視而不見，而要說中國已經被孤立，恐怕也是過於一廂情願。更何況，若從經濟角度分析，美國特斯拉與蘋果手機的最大生產基地目前仍然是中國，馬斯克、庫克、比爾蓋茲今年也陸續訪中，《經濟學人》8月才寫了一篇報導，指出美中經貿並未實質脫鉤，貿易關係持續存在，只是形式變得複雜，許多企業將供應鏈多拉一站，最終產品銷往美國前，先在美國認定的「友岸外包」（friendshoring）過水，藉此達成統計上的脫鉤，但實際上兩國經濟仍然高度相互依存。
《紐約時報》在8月底也以「脫鉤不易」為題，撰寫了美國供應鏈仍高度依賴中國的報導，觀點與《經濟學人》類似，而且《紐約時報》的報導更進一步指出，這種形式上的脫鉤不僅沒有降低美中的經貿依存，反而造成美國消費者必須面對更昂貴終端產品的副作用，且讓更多國家融入中國供應鏈的一部分。荷蘭光刻機大廠ASML的CEO也在9月初表示，孤立中國沒有用，因為中國會找到解決方案，這等於是在迫使他們創新。
今天的中國與2008年截然不同
但今天的中國顯然與2008年的中國截然不同了，無論從哪個方面看都是如此，中國的新版《反間諜法》與資安法規和《對外關係法》，讓外企感到擔憂與疑惑，從華為到最新的iPhone，中美新冷戰已不只是水面下的暗流，而是真刀真槍的出手。中國與世界並未脫鉤，但肯定也不是互相歡迎的姿態。2008年，秦剛還是中國外交部發言人，當時秦剛在奧運後意氣風發地回答《BBC》記者，中國不會因為奧運結束就回到過去，「只有一個檔位，就是前進」。然而，只有一個檔位的秦剛自己先消失了，而中國不僅僅是回到過去，許多層面上更像是「一夕回到解放前」。
有一種觀點認為，全球化之所以會走到今日瀕臨崩解，並非全球化本身不符合整體利益，而是全球化的過程管理不善，「世界變平了」後，財富朝向那1％的人與原本就富裕的國家移動，但若當真將全球化倒車，一個充滿關稅壁壘、保護主義盛行的世界，恐怕對經濟的影響只會更糟。
其實中國也類似如此，即便經濟下行，中國依然是世界第二大經濟體，14億人口的體量擺在那裡，無論是作為世界工廠或世界市場，中國的影響力都難以忽視。一個被孤立的中國，一個從全球經貿脫鉤的中國，對世界也不是好事，而且根本難以做到。
中國改革開放以後，西方曾有一種論點，相信隨著經濟進步、人均所得增加，就會自然推動中國政治朝向民主開放發展。從這幾年的軌跡來看，顯然這種論點是錯誤的。那麼，如果情況反過來，經濟從繁榮走向疲軟蕭條，是否會導致政治秩序被動搖，規範體制被打破？
上海美國商會最新調查報告指出，在中國的美國企業對未來幾年在中國開展業務的前景普遍悲觀，悲觀程度比2019年美中貿易戰還糟，達到數十年之最。不過，世事往往變化得很快，想想秦剛與李尚福，想想15年前的北京奧運，誰知道下個15年，會不會又出現一個截然不同的中國？