巴西進口蛋使用名單驚見食品大廠！義美證實了：用在「條裝蛋糕」
巴西進口蛋爭議持續延燒，台北市府近日獲得農業部「進口雞蛋洗選、加工及代工業者名單」，其中食品大廠義美也名列其中，引發消費者疑用疑慮，對此，義美今日回應，八月中缺蛋有向中央畜產會購買五批雞蛋，並使用於條裝蛋糕生產。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨台北市議員柳采葳今日以「走味的中秋節」為題指出，台北市府終於拿到農業會的回函資料，但這是一份「殘缺的資料」，農業部給台北市政府的資料「進口雞蛋洗選，加工及代工業者名單」，上面有三家業者包含食品大廠義美，以及宇貹農產產銷股份有限公司和勝大食品股份有限公司，但卻未明確載明巴西蛋到底用了多少比例，「這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90%還是99%」。
柳采葳說，這份資料公佈出來，恐怕也讓許多人中秋節過得很不安心，因為食品大廠「義美」也在裡面，義美有許多食品都必須使用到雞蛋，因此她籲農業部應該提供更近一步的資料給台北市政府，否則會讓人民的中秋節蒙上一層灰，變成「走味的中秋」。
針對風波，義美稍早也發布聲明「工廠因8月中缺蛋，便直接向中央畜產會購買5批雞蛋」，但強調義美在購買進口蛋前，都經過「食品安全研究所」做過農藥、動物用藥的檢驗，合格後，才購買，而這些進口蛋使用於條裝蛋糕生產。義美表示，希望相關單位能儘速查明進口蛋正義真相，並儘速解決缺蛋的問題。