疫後郵輪觀光快速復甦！外籍郵輪旅客估將有14萬人、達疫情前9成

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交通部指出，疫後台灣郵輪市場的經營型態已不同於疫情前，對於搭乘郵輪來台之外籍旅客數能如此快速成長，主要受惠於今年首次以高雄港與香港為雙母港之經營模式相當成功，因此帶來許多外籍旅客。
交通部強調，傳統郵輪母港操作是以國人搭乘郵輪出國旅遊為主，疫後雙母港經營模式，讓外籍旅客搭乘郵輪抵達台灣下船入境後可以在台停留多天從事自由行，之後再搭乘飛機或郵輪離境，相比傳統郵輪行程，旅客登岸只停留5至8小時，新型態的雙母港模式，不僅延長了旅客在台觀光時間，也延伸旅遊足跡至台灣其他城市，創造的附加價值更勝於疫情前。
為了爭取更多郵輪來台靠泊，並增加來台臺郵輪旅客人數，交通部長王國材特別指示次長祁文中，邀集航政司、航港局、港務公司及觀光局（現為觀光署）成立工作小組，並召開多次會議，盤點及整合各項資源，將資源做最有效之配置與運用，並從加強國際行銷、全面提升港埠旅運設施、增加郵輪來台誘因等三個層面分進合擊積極推動，以發揮綜效加速郵輪市場復甦。
交通部表示，首先在加強國際行銷方面，除積極參與國際郵輪展，提高國際間能見度外，港務公司並組成招商團隊到國外直接與目標郵輪航商洽商，另航港局也與鄰近國家籌組亞洲跳島郵輪聯盟，共同推動郵輪跳島航線，爭取全球郵輪市場的新藍海。
第二、在全面提升港埠旅運設施方面，除於今年再投入4.3億元整修高雄蓬萊旅運中心外，澎湖馬公港1號碼頭延建工程亦將於113年3月完工，未來可以直接靠泊總噸15萬的郵輪；最後，在增加郵輪來台誘因方面，包括碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案將延續至113年，觀光署並已規劃結合各觀光圈資源特色設計郵輪落地行程，讓旅客旅遊足跡可延伸至更多城市。
交通部表示，108年來台郵輪創下667艘次的歷史新高，進出港郵輪旅客達105萬人次，其中外籍旅客約16萬人。
依據港務公司郵輪來台預報統計資料，目前預報113年郵輪來台接近450艘次，將可恢復至疫情前近7成，除名勝世界郵輪規劃將持續營運高雄－香港雙母港，亞洲最大的旗艦郵輪地中海榮耀號（載客約5,655人）亦規劃在113年第一季行駛基隆－日本雙母港航線，還有多艘郵輪是首次造訪台灣，如世界三大郵輪集團的挪威郵輪奮進號預定於113年6月起以基隆及高雄為母港，經營台日韓航線以及跳島行程。
交通部表示，將持續統合航、港、觀光各項資源，積極推動我國全方位郵輪市場之發展，以吸引更多郵輪來台靠泊，進而帶動郵輪上下游產業與創造郵輪經濟的全方位發展。