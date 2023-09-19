侯友宜投書外媒談兩岸避戰 賴競辦酸：與賴清德四大支柱高度相似
國民黨總統參選人侯友宜以「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」為題，投書外交事務期刊（Foreign Affairs），強調會以積極的務實主義態度，應對台灣內外挑戰。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人、台北市議員趙怡翔今（19）日質疑，侯友宜的投稿與賴清德所拋的「四大支柱」高度相似，關鍵差異就是就在長篇討論台海安全當下，卻忽視區域情勢升溫的最大來源，並支持習近平已定位為「共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。
記者陳佩君／台北報導
趙怡翔認為，侯友宜的投稿與「四大支柱」高度相似，就算不說是概念上的抄襲，至少也是對民進黨近年來國安方向的肯定，包括在國防事務上，侯提到非對稱戰力及全民防衛動員，這都是國民黨立院黨團長期質疑，但民進黨政府推動多年的項目；在經貿方面，侯友宜敘述的產業鏈韌性及多元貿易發展也早就由賴清德提出。
趙怡翔提到，關鍵差異是民進黨推動國防改革、經濟韌性及國際合作的核心理念，是基於民進黨看清北京的長期企圖，也跟國際社會一樣，瞭解這些意圖不是來自台灣政黨立場之別，而是為貫徹習近平強調要「祖國完全統一」的歷史大業，這就是侯友宜文章中不敢面對的現實，也令人質疑國民黨是否有推動上述政策的決心。
趙怡翔說，侯友宜文章中支持「九二共識」，代表國民黨仍然不願回應習近平早在2019年《告台灣同胞書》發表40週年談話中，將「九二共識」定位為「共同努力謀求國家統一」的一中框架；在對岸眼中，「一中各表」僅是國民黨取悅自己的話術，因為在現實環境中對岸早已沒有妥協或任何灰色空間的存在。
趙怡翔酸說，無論將侯友宜的文章定位成「一中版的四大支柱」或是「山寨版的四大支柱」，結果都仍然一樣，在沒有認清威脅來源、沒有看清和平要件的前提下，其他政策項目都是空談，不但無法改變藍營在國內販售「疑美論」及杯葛國防改革的既定印象，更無法說服國人侯友宜有護國決心。