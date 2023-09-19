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專案進口雞蛋專區今晚上線！陳吉仲主持記者會正面迎擊爭議

▲農業部長陳吉仲今（19）日晚間親上火線、說明專案進口雞蛋爭議，並再三強調，此一政策方向沒有錯。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）
▲農業部長陳吉仲今（19）日晚間親上火線、說明專案進口雞蛋爭議，並再三強調，此一政策方向沒有錯。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）

記者林志怡／台北報導

近期專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲飽受多方砲火猛轟，更一度向行政院請辭下台，但遭到慰留，並被要求針對相關爭議、對大眾釋疑，為此陳吉仲今（19）日晚間主持記者會，進行長達40分鐘的說明，並宣布「專案進口雞蛋專區」將於今晚上限、供各界查閱相關資訊與文件。

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陳吉仲從前（17）日傳出請辭後，神隱整整一天，今日先是現身民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室，後於今日晚間突擊舉辦記者會，從頭說明專案進口雞蛋相關爭議，他在會中強調，專案進口雞蛋政策完全正確，是保護農民、造福消費者的措施。

他以泰國雞蛋為例，指出該國本來就有出口雞蛋到東南亞地區，經過海運來台大約只需要一週，若以到岸價4塊多來計算，加上30%關稅、5%營業稅，最終價格可能在5.7左右，若如外界所言、用取消關稅與營業稅，讓市場自由貿易的方式來做，屆時泰國蛋的價格將不見得高於產地的4塊半價格，勢必讓台灣蛋農受到衝擊。

此外，針對多達5402萬進口雞蛋因為過期、破損而遭到銷毀一事，陳吉仲也表示，「我們絕對有辦法讓他到相關通路，在符合規定的情況下」，但6月、7月時，台灣對進口雞蛋需求降低，因為擔心影響到蛋農，所以採取「如果國內雞蛋較多，（進口蛋）拉到庫存，如果庫存不足，就拿（進口蛋）出來」的互補作法，也是台灣首度這樣處置。

對於各界疑義，陳吉仲說，農業部已陸續公布專案進口雞蛋貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，農業部今日同步在農業部網站公開雞蛋專案進口專區。

農業部表示，民眾可從專案進口雞蛋專區了解專案進口背景說明、Q＆A、政策說明影音、圖卡懶人包與文件公開區，對於外界疑慮也一一澄清說明，包含來源牧場把關、專案進口機制、進口業者選擇、市售標示、進口雞蛋流向等所有資料都能在此專區閱覽。

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