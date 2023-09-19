印尼雅萬高鐵10月正式營運　試乘滿滿「中國味」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央社記者日前與印尼及中國媒體受邀試乘雅萬高鐵。從位於雅加達哈林站（Halim）出發，但並未搭到最終站，而是到帕達拉朗站（Padalarang）後再轉乘傳統火車至萬隆市區。
雅加達哈林車站大廳寬敞明亮，但試乘當天冷氣疑似未全開而有點悶熱。車站內仍沒有商店進駐，部分店面外以咖啡廳和服飾店品牌的大型海報帆布遮蓋，但未有商店在裝潢或施工。
車站設施大致完工，像祈禱室、廁所、售票機及人工售票窗口都已完成。售票機除設有印尼文，還有英文和簡體中文共三種語言。未來雅萬高鐵正式營運後，票價依照艙等預計落在25萬至35萬印尼盾（約新台幣519元至730元）之間。
進入月台的票閘口時，與雅加達捷運一樣設有掃描機器，乘客進入月台時，隨身物品必須進行安檢。月台挑高以樹狀形式設計，天花板則以白色支柱及棕色基底混合，部分採透明玻璃，使陽光得以穿透。
雅萬高鐵車廂外觀以紅色和灰色為主，車箱內的燈光為內嵌式，位置標示則採用LED燈，頗具科技感，但整體顏色較深，與台灣高鐵車廂相比相對昏暗。車廂上設有頭等艙、商務艙、經濟艙和用餐車廂。
經濟艙座椅一排共有5個座位，採3-2排列，主色系為灰色、紅色和藍色，椅套上印有印尼蠟染（Batik）圖案。商務艙一排4個座位，採用2-2排列方式，頭枕可上下調整。最高級的頭等艙與駕駛艙為同一車廂，以白色為基調，採2-1排列，一排有3個座椅，在頭部倚靠位置也有蠟染圖案。
記者試乘當天，車廂內的螢幕播放著雅萬高鐵的宣傳影片，上面除了印尼文還有簡體中文字幕。月台和車廂內有多名「印尼中國高鐵公司」（KCIC）的中國員工；駕駛員也是由中國人擔任；萬隆的帕達拉朗站多處貼有「中國中鐵」的海報，有中國朋友看到雅萬高鐵的影片和照片後表示，車廂整體氛圍頗有中國高鐵的風格。
雅萬高鐵全長共142.3公里並設有4個車站，分別是位於雅加達的哈林站、卡拉旺站（Karawang）、帕達拉朗站、德加魯爾站（Tegalluar），由中國國企和印尼國企合資的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責建設及營運。
雅萬高鐵車廂間的通道寬敞，設有三層行李區、多功能室、一般廁所和無障礙廁所等。位於列車中間的車廂，則設有小吧台的用餐區，有販賣零食、水果和飲料。
列車行駛至時速150公里時並未感覺搖晃，行駛間會聽到引擎聲響，但大致感覺舒適。當列車開至郊區時，手機訊號顯示微弱。
中央社記者試乘當天從哈林站搭至萬隆的帕達拉朗站，共花約30分鐘，接著需步行約5至10分鐘至帕達拉朗火車站，轉乘傳統火車至位於萬隆市區的火車站。因此，從雅加達哈林站搭高鐵至萬隆市區，大約共花1個小時，與從雅加達搭火車至萬隆得花3.5小時的車程相比，可節省約2.5個小時。（編輯：馮昭/高照芬）1120919