MC HotDog熱狗「遭朱德庸控羞辱」！2大爭議點幕後真相全還原
饒舌歌手MC HotDog熱狗日前承認新歌〈樓下的房客〉，不當引用、抄襲漫畫家朱德庸老師於2004年所出版《什麼事都在發生》一書中的〈跳樓〉故事；熱狗向朱德庸道歉後仍得不到授權，因為朱德庸不滿本色音樂提議掛共同創作、版稅平分，令他備感羞辱。今（19）日熱狗再發文回應此事，還原整起事件「2大爭議點」，盼雙方能夠握手言和。
記者黃雅琪／綜合報導
攸關提議掛共同創作、版稅平分的部分，MC HotDog熱狗表示：「一開始向朱老師您所說的『共享版權／各佔一半比例』，是已將這首歌所有屬於『文字／詞』的版權都歸屬於您，另外一半，則是屬於音樂編曲和作曲。」熱狗再次強調：「如果您對共享版權有異議，我們願意讓出這首歌的版權，讓這首歌的版權100％全部都歸屬於您。或是只要您同意，這首歌日後所有相關版稅收益，我都可以捐到您所指定的任何慈善團體。」
對於道歉文等了13天才公開，熱狗回應：「道歉文也是經由彼此溝通、給您過目、重寫，最後您決定還是要我用最一開始寫的那篇去調整。經過多日來回修改，終於在您與您方律師確認內容無誤後，我才發布。您的律師要求我：道歉聲明必須置頂10天，我毫無異議。」
熱狗還說：「9月5日那天晚上我發出那份經由大家確認無誤的公開道歉聲明後，原本約好隔天，也就是9月6日與您方代表碰面討論合約，但當天卻突然收到您的代表通知說會面取消。」之後朱德庸就開始接受媒體訪問，新聞內容都令熱狗感受到態度有異。
最後熱狗仍再次致歉：「時至今日，雖然目前結果令人遺憾，但我們依然將您放在崇高尊敬的位置；您是真正的藝術家，我們絕不會把您放在對立面，歌曲如何我覺得根本已經不重要了，現在的我更想解開的是您對我們的誤解。」他說這是最後一次為此事發言，希望所有紛擾能就此結束。