創新版股票納信用交易明年起實施　 戰略新板併入興櫃市場

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為加速創新企業上市籌資發展，台灣創新板開板以來，金管會督導證交所也持續傾聽及蒐集外界實務建言，參酌外界意見研提精進措施，以優化創新板籌資環境，吸引更多新創企業掛牌及活絡市場交易量。證交所更在今年9月5日公告放寬4大措施。
除掛牌條件刪除「資本額達1億元以上」的規定，以聚焦以市值為核心的新創經濟實質，還有參照一般上市櫃IPO承銷制度調整創新板承銷方式，承銷價格計算連結興櫃基準價由9成調降為7成；並適度提高對外公開銷售比例由至少3%提高為5%；另為有效發揮價格發現功能，採首5日無漲跌幅
此外，轉列一般上市板時，為提升一般投資人參與認購機會，要求公司對外公開銷售比例應至少3%額度，並採80%競拍及20%申購對外公開銷售，還有放寬合格投資人資格，法人交易經驗由2年減為1年；自然人財力證明由500萬元降為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元。
對於證交所建議開放將創新板股票納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍的交易面措施，證期局官員也表示，金管會及周邊單位將配合修正相關法令規章，預計自明年度起實施。
另戰略新板部分，櫃買中心衡酌戰略新板得採簡易公開發行機制經過2年運作成效良好，且近年國際資本市場各板塊多有進行整併的情形，因此，金管會透露，規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，以使公司得提早進入興櫃資本市場籌資發展。