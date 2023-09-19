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創新版股票納信用交易明年起實施　 戰略新板併入興櫃市場

▲金管會今（19）日表示，除放寬創新板相關措施，並規劃興櫃市場整併，以完善多層次資本市場籌資環境。（示意圖／翻攝Pexels）
▲金管會今（19）日表示，除放寬創新板相關措施，並規劃興櫃市場整併，以完善多層次資本市場籌資環境。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

為扶植創新企業發展，在證交所9月放寬的4項措施後，金管會今（19）日也表示，台灣創新板股票也將納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍，金管會及周邊單位將配合修正相關法令規章，預計自明（113）年度起實施，同時也規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，以使公司得提早進入興櫃資本市場籌資發展。

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金管會督導證交所及櫃買中心在現行多層次資本市場架構下分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」，自110年7月20日開板至今年9月18日止已協助34家創新企業完成6家台灣創新板及28家戰略新板掛牌。

為加速創新企業上市籌資發展，台灣創新板開板以來，金管會督導證交所也持續傾聽及蒐集外界實務建言，參酌外界意見研提精進措施，以優化創新板籌資環境，吸引更多新創企業掛牌及活絡市場交易量。證交所更在今年9月5日公告放寬4大措施。

除掛牌條件刪除「資本額達1億元以上」的規定，以聚焦以市值為核心的新創經濟實質，還有參照一般上市櫃IPO承銷制度調整創新板承銷方式，承銷價格計算連結興櫃基準價由9成調降為7成；並適度提高對外公開銷售比例由至少3%提高為5%；另為有效發揮價格發現功能，採首5日無漲跌幅

此外，轉列一般上市板時，為提升一般投資人參與認購機會，要求公司對外公開銷售比例應至少3%額度，並採80%競拍及20%申購對外公開銷售，還有放寬合格投資人資格，法人交易經驗由2年減為1年；自然人財力證明由500萬元降為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元。

對於證交所建議開放將創新板股票納入信用交易、借券及款項借貸等標的範圍的交易面措施，證期局官員也表示，金管會及周邊單位將配合修正相關法令規章，預計自明年度起實施。

另戰略新板部分，櫃買中心衡酌戰略新板得採簡易公開發行機制經過2年運作成效良好，且近年國際資本市場各板塊多有進行整併的情形，因此，金管會透露，規劃整併興櫃市場一般板及戰略新板，並開放整體興櫃市場得採簡易公開發行機制，以使公司得提早進入興櫃資本市場籌資發展。

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