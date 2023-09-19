樂葵法式鐵板燒二店插旗七期 挑戰台中高價鐵板燒市場
去年11月開幕的Le Goût樂葵法式鐵板燒，訴求「奢華食材，中價位」，超高CP值策略奏效，開幕以來，幾乎天天滿座。趁勝追擊，二店選定七期龍富路「萊特薇庭」飯店宴會廳5樓，22日正式對外營業，並同步推出秋季限定菜單，預料又將在高價鐵板燒市場投入震撼彈！
記者金武鳯/台中報導
樂葵台中龍富店斥資3000萬元，打造百坪奢華用餐空間，延續法國巴黎卡魯索凱旋門拱形造型，整體視覺以奢華金及酒紅色規劃，呈現五星級飯店裝潢質感，期望創造輕奢時尚的用餐體驗。其中，規劃出20席橢圓大理石桌面用餐區，方便團體包場。另有2間各10席的半開放包廂，採無菜單、預約制，中午餐期共40席次，晚餐餐期共60席次。
22日開幕後，將推出的秋季限定新菜，除保留經典食材南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝外，四道新菜包含榛果及黑松露醬「法式牛肝菌湯四色起司義餃」湯品，現流海鱺搭配香濃cream cheese辣根「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」，甜點運用兩種蘭姆酒「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」，融合中西元素焢窯風「北海道干貝燒番麥溫沙拉」，從湯品到甜點共十道菜，全是高價位鐵鐵燒集結的奢華食材，要價1460元。
樂葵法式鐵板燒保留鐵板燒料理精髓，加入法式廚藝與醬汁，並承襲新天地宴會廳級別的裝潢手筆，打造現代法式時尚的用餐空間，並以高CP值菜單讓客人趨之若鶩，第二店開幕後，預料也將成為台中炙手可熱的鐵板燒餐廳，預計2024年初第三店將進軍台北市信義計畫區，也讓台北市無菜單預付制鐵板燒戰場，競爭更加激烈！