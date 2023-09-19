花蓮山區搜槍！警方意外查獲21公斤重大麻　市值近4000萬元

刑事警察局南部打擊犯罪中心，日前接獲情資顯示，有不法集團將槍械藏匿在花蓮玉里鎮山區平房，經連日調查，專案小組上月實施大範圍搜索，果然起獲土製長槍、獵槍及重達21公斤的大麻成品，初估市價近4千萬元，訊後已將王姓、郭姓犯嫌移送法辦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，花蓮縣、高雄市、台南市政府警察局共組專案小組，在花蓮山區執行蒐證、跟監，掌握不法集團大概位置後，上月中旬針對涉案山區大範圍搜索，最終在一處平房逮捕王姓（64歲）、郭姓（52歲）犯嫌，並起獲大麻成品100包、重約21公斤，另外還查扣土製長槍、獵槍各一把，霰彈27顆、喜得釘38發、手機2支等證物。2嫌面對警方始終不願交代毒品及槍枝來源，僅推託是友人寄放，訊後已依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送地檢署；檢方複訊聲押王男獲准，郭男則請回候傳。※【NOWnews 今日新聞】提醒您：少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 超級惡劣！台中客運遇行人不禮讓 司機竟還開擴音大譙四字經高齡翁主動「註銷駕照」仍騎車上路！鬼切釀1死慘劇 法院判決曝苗栗家具工廠驚傳火警！大量黑濃煙直竄天際 消防員全力灌救中吸毒後騎車雷殘！新北男送醫途中竟揮拳攻擊消防員 下場慘了