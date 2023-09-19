周典論父女因同框恐遭黨紀處分 郭台銘：國民黨地方議長很著急
挺郭立場明確的國民黨屏東縣議長周典論及中常委周孟蓉，因日前與郭台銘同框逛夜市，傳遭國民黨總統參選人侯友宜陣營及黨內檢舉違反違紀。對此，鴻海創辦人郭台銘今（19）日受訪說，很多事情進行中不能對外公布，談判需要過程、步驟。郭強調，他非常了解國民黨地方議長很著急，也不希望他的朋友們太困難。
記者翁子竣／台北報導
周典論、周孟蓉被捕捉到本月15日，與郭台銘在屏東縣新潮州夜市同框，導致遭到黨內挺侯派人士檢舉違紀。國民黨主席朱立倫今受訪強調，考紀很嚴肅，不會因人而異。
郭台銘今晚間受訪時，被問到是否給予周典論、周孟蓉鼓勵？咖啡會是否還有必要喝？郭表示，希望主流民意能夠整合能夠讓政權輪替，這沒有改變。郭還透露，很多事情在進行中不能對外公布，沒公布的事情就已謠言滿天飛，談判需要過程、步驟，與顧到各方都能接受條件，這需要一點時間。
郭台銘強調，「非常了解國民黨著急，非常了解很多國民黨地方議長們也很著急，希望能夠目標一致完成政權輪替，他們現在有他們的困難，不希望我的朋友們太困難」。郭認為，消極或積極也好，最重要是他們都希望，主流民意可完成這次政權輪替。