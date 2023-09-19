強調不讓民眾資訊洩漏 郭台銘：連署書運送如運鈔車「非常嚴密」
鴻海創辦人郭台銘與搭檔藝人賴佩霞原預計今（19）日展開連署，但為確保連署民眾資安，因而臨時決定今加開演練，改為明起上午10點開放第一批連署站點連署。郭台銘晚間受訪強調，不容許有任何連署人資訊洩漏疑慮，連署書運送會如同運鈔車非常嚴密。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘陣營稍早公布第一批連署站點，分別位於台北市、新北市、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及屏東縣等10縣市。不過，六都卻少了桃園、高雄、台南等3縣市。
郭台銘今晚間受訪被問，是否少了桃園、高雄與台南？他說，因為時間準備，高雄當然有，看板都掛出來了，怎麼會沒有？還有台南也有，桃園也會有，只是現在準備連署工作，要把對連署者的資安列為第一順位，所以多了一天教育訓練，不容許有任何連署人資訊洩漏疑慮。
他強調，每天連署書都要跟運鈔車一樣送到秘密地方、保險公司鎖起來，完全是照運鈔過程非常嚴密，也會遵照政府法令。
郭台銘也說，當做一件事情跨出第一步時，一定要做萬全準備，準備好讓連署者不要有個資外洩事宜，這是他們首要注意的，全部地方因為很多工作籌備，昨天才拿到連署書，今天準備一天，明天就會開始，也期望連署順利越多越好。