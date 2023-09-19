進口蛋爭議陳吉仲請辭未獲准 柯文哲喊話：民進黨放手吧！
進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲日前請辭被行政院長陳建仁慰留。民眾黨總統參選人柯文哲今（19）日表示，陳吉仲繼續留著，對民眾黨選情非常有利，但對整個台灣人民是不利，呼籲民進黨放手，民眾黨的政治價值是不為了政黨利益犧牲國家利益。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日晚間舉行「AI語音模型暨單曲發表會」，媒體問原本要在北流餐廳舉辦，又被打槍，是幕僚出包嗎？柯文哲回答說，本來餐廳業者是他的朋友，想說這個餐廳應該沒問題，所以他們就去聯絡，餐廳一開始也說好啊沒問題，反正就是公布AI語音模型，不過後來大概昨天新聞出來之後，人家會來問。如果當時餐廳跟北流簽的約不行，不行就不行，這也沒有什麼，依法行事就好。
針對進口蛋爭議延燒，陳吉仲被慰留是否合適？柯文哲說，昨天他已經講過，他（陳吉仲）繼續幹對本黨選情非常有利，但是對整個台灣人民不利，所以民眾黨的政治價值是，不要為了政黨利益犧牲國家利益，「所以我看民進黨放手吧，總要有人對這件事情負責，還有一點，這太離譜了。」
柯文哲強調，一人公司50萬的資本可以做幾億的生意，然後還沒復業就可以先跟政府簽約，講到這裡大家就覺得奇怪了，然後你看政府買1億4千萬顆蛋，現在要報廢5千萬顆，那你要講清楚其餘跑去哪裡。
柯文哲說，他是很節儉的人，「我就問台灣的老百姓，你會不會覺得這個政府簡直是荒唐到離譜」、「跟以前高端疫苗一樣，買500萬劑丟掉100多萬劑，接近200萬劑，整個國家是在做什麼？」