台南議長邱莉莉點名稽查「南元農場」 黃國昌曝內幕：成尋仇工具
台南市議會正副議長選舉涉賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法等案，起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，前立委黃國昌就在臉書上痛批「綠色執政 濫權保證」，直指一位身陷賄選醜聞以及樁腳暴力綁票的台南市議會議長邱莉莉，仍厚顏地繼續坐在議長寶座上，還在市議會的殿堂，以議長的權威，下令市府針對一個從無遭裁罰紀錄的農場大查水表，而該農場的老闆正是在議長賄選案中，負責起訴邱莉莉的檢察官的夫家！
記者林莞茜／綜合報導
黃國昌指出，公權力的公正行使，是法治國的基本原則，然掌權者恣意濫權，甚至作為尋仇的工具，則不僅是法治原則的崩壞，更淪為黑幫混混的行徑。「十分不幸地，如此醜陋的戲碼，正活生生在從『民主聖地』墮落為『黑金腐城』的台南上演。」
黃國昌痛批，一位身陷賄選醜聞以及樁腳暴力綁票的台南市議會議長邱莉莉，不僅無法以自己當初要求因議長賄選遭起訴的李全教一樣，自己請辭下台，厚顏地繼續坐在議長寶座上；更離譜的是，竟在市議會的殿堂，以議長的權威，下令市府針對一個從無遭裁罰紀錄的農場大查水表，而該農場的老闆正是在議長賄選案中，負責起訴邱莉莉的檢察官的夫家！
黃國昌氣得直呼「如此大剌剌毫不遮掩的濫權報復，已非權力的傲慢可以形容，更是根本性地在摧殘台灣的民主法治！」，他也向曾任台南市長的賴清德「對於邱莉莉這種無恥行徑，請問曾任台南市大家長的賴清德主席看得下去嗎？」