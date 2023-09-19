太魯閣事故車廂搜出骨骸！花檢鑑定完成：37件與10名罹難者相符
台鐵太魯閣號2021年4月2日出軌意外，釀成49人死亡、213人受傷慘劇，沒想到事隔2年，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君赴現場時，卻在車廂內發現「罹難者遺骸」，檢方隨即展開勘驗，四度與不同機關鑑識警察到現場勘查，並將疑似被害人骨骸全數送至法醫研究所鑑識比對，鑑識結果近日已全數比對完成，與10名罹難者相符，將儘速依造冊聯繫被害家屬。
記者林莞茜／綜合報導
回顧此案，2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷，成台鐵近60年最嚴重的意外事故。事故過後，台鐵將傷害最為嚴重的第7、8節車廂保留，暫放在富岡基地。不料，事隔2年，卻被罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君發現車廂有個約手掌大，長寬各約7公分面積的遺骸，引發社會熱議。
對此，花蓮地檢署檢察官為求慎重，已9月1日至18日，四度與不同機關鑑識警察到現場勘查，搜索出疑似被害人骨骸44件，經鑑識比對後，有37件檢出被害人身分、4件骨骸DNA量微無法檢出，另有2件疑似礦物、1件疑似為木頭，比對後與10名罹難者身份相符。
花蓮地檢署表示，部分找到的骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還的骨骸，已研擬相關發還、處理作業程序，並請犯罪被害人保護協會花蓮分會協助，主動逐一撥打電話與被害人家屬聯繫，並個別告知骨骸比對的結果，再以最便利及尊重被害人家屬意願的方式，協議被害人骨骸處理相關事項。