台中福華迎戰蔬食風潮 雙廚推多國療癒新蔬食搶市

綠色蔬食席捲全球，越來越多消費者加入「蔬式生活」回歸無肉本質，從吃開始尋回健康，實踐友善環境。因應這股風潮，台中福華飯店3F覓舍推出「蔬式：Green Dining Table」蔬食聯名快閃活動，力邀榮獲「綠．蔬食」1星餐廳Enrich restaurant & café主廚陳彥嘉擔任客座主廚，與覓舍金牌主廚蕭凱澤聯手推出融合台、義、地中海、南洋等風格的新創蔬式精饌，連不素之客也傾心。
記者金武鳯/台中報導
善用當令食材帶來全新食感體驗的覓舍主廚蕭凱澤，攜手以綠色「食」驗打造療癒系風格料理的Enrich主廚陳彥嘉，雙廚秉持越在地越國際的精神，用「蔬醒」、「蔬展」、「蔬活」建立蔬式的生活態度，即強調土地與食物的關係，以天然食材「蔬」醒對自然永續的信念，從強強聯手的廚藝激盪，「蔬」展別具風格的蔬食饗宴，要讓消費者從這一次無肉飲食體驗，擁抱健康療癒的蔬活人生。
為打造好吃又沒有邊界的蔬食餐桌，主廚們不僅與在地小農合作，從產地挑選當令「新鮮」直送餐桌，更親自前往埔里深山的有機農場「生命力生態農園」與農人深入交流，從「味」的起點探尋最獨特天然的食材。以這道「松露野菇威靈頓、新社野菇醬汁」為例，即由覓舍主廚蕭凱澤發揮拿手牛排料理，重新演繹英式傳統威靈頓。他以200度烘烤酥薄外皮，包裹黑松露拌炒野菇、鮮蔬、風味肉內餡，再淋上以新社野菇、季節食蔬手工燉煮的醬汁，全新的蔬活創藝顛覆味蕾與視覺的想像。
此外，在「波西塔諾鮮菇干貝、乳酪鑲蘑菇佐紹興奶油醬汁」料理中，主廚陳彥嘉則是以故事強化食物和土地的連結，他以「蔬」醒為概念，巧妙將金針菇、白齡菇製成的香煎干貝和酥烤起司蘑菇鋪陳在象徵泥土的黑橄欖巧克力上，從「蔬」展自土地的豐富生命，呼應食蔬者與自然、食物間的奉獻與感恩!
在探索食材可能與調料魅力過程中，雙廚逐漸擁有絕佳的食藝默契，並玩味出一系列獨到、新穎的風格蔬食。雙廚聯名特獻-「新加坡咖哩蟹餃」 、「馬德拉斯芒果咖哩與甘蔗G」、「南洋沙嗲什錦蔬菜串」便是雙廚聯手，以台灣精神重新定義南洋經典的獨家蔬式料理。其中又以「新加坡咖哩蟹餃」在金秋尋蟹時節，最令食蔬饕客們期待！