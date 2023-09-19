中華職棒／王致遠博士是真正的生命鬥士！受邀為統一獅開球
今日統一7-ELEVEN獅台南棒球場與樂天桃猿進行中華職棒賽事，賽前球隊也特別舉辦一個別具意義的開球儀式，特別邀請不服輸的生命鬥士王致遠博士蒞臨，目前任教於國立中山大學的王致遠副教授，2015年時因不明感染敗血性休克後四肢截肢，在經過辛苦的復健之後，穿上義肢重回校園，但生活仍有相當多不便之處。後來參加了林口長庚醫院林承弘醫師團隊的異體上肢移植計劃。成為全臺灣第一個四肢截肢之後進行雙手移植的患者。在接受雙手移植以及努力的復健之後，從一個無法脫離看護照顧的狀態到進步到可以獨立生活的地步。
記者吳政紘/綜合報導
生命鬥士王致遠博士在失去四肢之後，透過不斷地努力與嘗試，找到新的自己、看見生命的另一種姿態，樂觀熱血讓人感動，今天邀請到王副教授蒞臨現場，站上投手丘開出漂亮精彩好球ㄝ也將帶給獅子軍全體最大的力量，用無懼的勇氣繼續向前行，拿下更多的勝利。
統一獅總經理蘇泰安表示：「今天球隊能夠邀請生命鬥士王致遠博士擔任開球嘉賓，真的非常有意義，透過本次活動也讓跟多人認識王致遠博士的故事和精神，傳遞無懼永不放棄的企圖心和改變的力量，值得身為職棒選手很好的借鏡，不要輕易被失敗打倒。」