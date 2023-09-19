金鐘58／安心亞入圍視后「身邊人哭了」 被拱發紅包：沒現金
安心亞入圍第58屆金鐘獎視后，昨（18）日分享入圍心聲：「想起每次對自己失望、那個哭到以為世界就這樣了的自己。直到後來才能體會那句，宇宙讓你失去什麼，一定是想要讓你能得到更多。看著身邊一個一個為了我喜極而泣的樣子，我知道我是如此的被疼愛著。」昨日是她的38歲生日，安心亞出席新戲《孔雀魚》殺青酒會，製作團隊特別準備生日蛋糕和花束獻上祝福，期盼喜上加喜，此屆金鐘能夠成功封后。
記者羅凌筠／綜合報導
《孔雀魚》拍攝時間為期2個月，日前順利殺青，導演錢人豪及演員尹馨、安心亞、藍葦華、亮哲、王自強、蔡明修、李興文、美麗本人等演員出席殺青酒晚宴，現場舉辦抽獎活動，犒賞所有參與拍攝的工作人員，尹馨及兩位金鐘入圍演員安心亞、藍葦華，更被拱上台加碼大紅包，安心亞手足無措的說：「身上沒現金，等等可以用Line Pay付嗎？」逗趣回答笑翻眾人，也將晚宴氣氛炒熱至最高點。
而劇中許多拍攝場面也讓演員回味無窮，其中一幕尹馨挑戰吊鋼絲的高空場景，不只樓層加高，也因當天雷雨交加的氣候更符合畫面需求，導演決定臨時改戲，回想起當時拍攝過程，尹馨直呼：「現場狀況很驚險，真的很恐怖！」藍葦華在旁聽了調侃：「一定是妳做壞事，天理不容。」話鋒一轉，他卻承認自己也超怕打雷閃電，霸氣全失。
亮哲則表示在劇中覺得最困難的地方是要一直兇尹馨，對於要責備心目中的溫柔女神，讓他十分煎熬，不過在大家的慫恿下也慢慢調適心態，開玩笑的說：「現在看到尹馨姐就有一股隨時想譙她的狀態。」藍葦華便順勢補充：「我覺得你演得很好啊，都譙得很順，根本發自內心。」害亮哲馬上低頭求饒：「怎麼可能，老婆的朋友我會怕啦。」