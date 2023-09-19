迎接高齡社會！美國「嬰兒潮世代」經濟狀況不佳　孤老後淪遊民

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賓州大學社會政策專家卡爾海恩（Dennis Culhane）指出，如今年長遊民之普遍，是1920年代經濟大蕭條（Great Depression）以來不曾出現的。根據美國人口普查局統計，平均每天有1萬名「嬰兒潮世代」的美國人跨入65歲門檻；只要經過11年，也就是到了2034年，美國65歲以上人口將比孩童還要多，直到2053年時，聯邦政府有40%以上的預算將用於撥給老年人而設的計畫。
美國官方目前並未「65歲以上」遊民進行人數統計，但美國住房和城市發展部官員指出，在所有各年齡層遊民中，老年人是成長最快的一群，且這群人在遊民人口的占比越來越高，這也意味著有愈來愈多的老年人口無家可歸。
報導指出，某些學者認為這些目前60多歲的嬰兒潮世代，因為成年時期連續遇到兩次經濟衰退，個人服務機構也不再提供退休俸，這些逐漸步入退休的嬰兒潮世代財務狀況明顯更加不穩定，再加上房價上漲、社福收入不敷所需，許多老人要不是「以車為家」流浪，不然就是露宿街頭。
此外，美國文化有輔助看護的養老機構（assisted living facilities）數量本來就長期不足，碰上疫情後的人手嚴重不足、財源困頓下倒閉潮，這些老年人能夠依靠的地點變得更少。