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迎接高齡社會！美國「嬰兒潮世代」經濟狀況不佳　孤老後淪遊民

▲美國超過65歲以上的老年人口成為遊民的比例愈來愈高，凸顯了美國社會對於老年社福與遊民問題的嚴重性。（圖／Unsplash）
▲美國超過65歲以上的老年人口成為遊民的比例愈來愈高，凸顯了美國社會對於老年社福與遊民問題的嚴重性。（圖／Unsplash）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球有不少國家逐漸邁入高齡化社會，美媒如《華爾街日報》、《紐約時報》也注意到這個現象，報導中引述了不少數據指出，美國已經不再是眾人想像中那個年輕的國家，過去那些一輩子富足優渥的嬰兒潮世代如今也逐漸年邁，有愈來愈多該輩人淪為無家可歸的遊民，老年社福與遊民問題也逐漸浮上檯面。

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《華爾街日報》、《紐約時報》報導指出，過去生於1946至1964年之間的戰後嬰兒潮世代（Baby boomers）曾以多種方式改變美國經濟、社會與文化，如今隨著美國人口逐漸邁向高齡化，有愈來愈多依賴固定收入過日子的這一輩人，淪為無家可歸的遊民。這些數量可觀的老年人或流落街頭或住進遊民收容中心，使醫院、社福組織成本提高難以應付，人道危機更演變成公共政策難題，且必須由納稅人來買單。

賓州大學社會政策專家卡爾海恩（Dennis Culhane）指出，如今年長遊民之普遍，是1920年代經濟大蕭條（Great Depression）以來不曾出現的。根據美國人口普查局統計，平均每天有1萬名「嬰兒潮世代」的美國人跨入65歲門檻；只要經過11年，也就是到了2034年，美國65歲以上人口將比孩童還要多，直到2053年時，聯邦政府有40%以上的預算將用於撥給老年人而設的計畫。

美國官方目前並未「65歲以上」遊民進行人數統計，但美國住房和城市發展部官員指出，在所有各年齡層遊民中，老年人是成長最快的一群，且這群人在遊民人口的占比越來越高，這也意味著有愈來愈多的老年人口無家可歸。

報導指出，某些學者認為這些目前60多歲的嬰兒潮世代，因為成年時期連續遇到兩次經濟衰退，個人服務機構也不再提供退休俸，這些逐漸步入退休的嬰兒潮世代財務狀況明顯更加不穩定，再加上房價上漲、社福收入不敷所需，許多老人要不是「以車為家」流浪，不然就是露宿街頭。

此外，美國文化有輔助看護的養老機構（assisted living facilities）數量本來就長期不足，碰上疫情後的人手嚴重不足、財源困頓下倒閉潮，這些老年人能夠依靠的地點變得更少。

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