康茵茵追周杰倫買NFT　因「貪」90萬慘剩跌1萬欲哭無淚

女星康茵茵與主播路怡珍，今（19）日出席網路財經節目《幣論BitTalk》記者會。聊到理財，康茵茵前2年在NFT超夯時，花4萬台幣，購買因周杰倫而火的「Phanta Bear」NFT，「一路飆漲，漲到爆，漲到一張變90萬（台幣）」，她就貪，以為還會看漲，沒賣掉，豈料，僅僅2週時間，就跌剩1萬台幣，康茵茵欲哭無淚，後悔莫及。
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康茵茵之前見有人因NFT致富，就加入行列，購入第1張國外的NFT，當時果真賺頭。之後又看到周杰倫分享「Phanta Bear」，她還等著購買「Phanta Bear」有著周杰倫演唱會門票等福利，所以遲遲未賣。
等到NFT熱度降低，她才得知原來「Phanta Bear」並不是周杰倫本人推出，而是劉畊宏跟其他好友推出，然後送給周杰倫的，康茵茵說：「我相信他（劉畊宏）是很多人的箭靶，他好像也靠這個賺不少錢。」
康茵茵一共有10多張NFT，投入金額約30萬元，「買最貴的一張是8萬塊，現在好像價值1萬塊」。除外，自認是理財小白的她，也定期投資ETF當作儲蓄，每次獲利大約1千多，讓她不禁直呼：「金融真的好難喔，我還是拍戲好了，比較簡單！」
前陣子才忙完拍戲，接著將投入舞台劇《瘋狂電視台》，她從節目《大學生了沒》出道已13年，一直渴望能入圍3金，因此不忘喊話對於任何角色都躍躍欲試。