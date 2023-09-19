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升級版漢來海港來了！「島語自助餐廳」10/7試營運　首波菜色曝光

▲「升級版」漢來海港自助餐廳終於要開了，店名為「島語自助餐廳」，預計10/7試營運，菜色搶先曝光，將吃得到鱈場蟹與生蠔。　（圖／取自漢來美食臉書）
▲「升級版」漢來海港自助餐廳終於要開了，店名為「島語自助餐廳」，預計10/7試營運，菜色搶先曝光，將吃得到鱈場蟹與生蠔。　（圖／取自漢來美食臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

國人愛吃吃到飽，自助餐廳更是一家開過一家，活動也一波又一波。位於南港的台北漢來大飯店內預計10月7日將開始試營運，裡頭同步開幕餐廳將有由同集團的漢來美食所操作的「升級版」漢來海港自助餐廳，如今餐廳名確定為「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」，首波菜色也搶先曝光，確定將吃得到鱈場蟹與生蠔。

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漢來美食對於旗下的「升級版」漢來海港自助餐廳一直保密到家，日前僅公布訴求「一座餐檯就是一家Fine Dining餐廳」，如今，終於確認店名為「島語自助餐廳」，並已曝光官方臉書，對於此餐廳的定位說明為「連結在地頂級食材，精心搜羅各色當令風味。」看來也將是著重台灣在地食材，而漢來美食也曝光菜色照片，果然與「漢來海港自助餐廳」一樣，「島語自助餐廳」將同樣主打海鮮料理，除了現捏握壽司，比較吸睛的菜色則是鱈場蟹與生蠔。至於餐價，僅得知確定每人將破2000元，並將與飯店同步於10月7日開始試營運。

▲現捏握壽司似乎也將是「鳥語自助餐廳」的強打。（圖／取自漢來美食臉書）
▲現捏握壽司似乎也將是「島語自助餐廳」的強打。（圖／取自漢來美食臉書）
而以Buffet為主打的餐飲集團還有饗賓餐旅，自從7月開設史上最貴Buffet「饗A Joy」之後，旗下另一家日式Buffet品牌「旭集和食集錦」，繼信義店、竹北遠百店、高雄義享店，又開設了第四家店，進駐天母大葉高島屋，開幕日確定為9月26日，目前已開放訂位。
 

▲旭集開設第四家店，進駐大葉高島屋，正巧也推出新菜色「雪蟹」，即是日本人通稱的「松葉蟹」（圖／翻攝旭集臉書）
▲旭集開設了第四家店，將進駐大葉高島屋，正巧也推出新菜色「雪蟹」，即是日本人通稱的「松葉蟹」（圖／翻攝旭集臉書）

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