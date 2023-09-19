競選看板遭諷「金巴黎紅牌」？林志潔：八大行業女性遭污名化

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林志潔表示，自己對八大行業中女性從業同仁非常尊重，許多女性是靠自己的勞力養活一家人，「為何要受到你們這種污名化？」林志潔感嘆，對職業加以歧視、對女性加以物化，與民眾黨之前的厭女言論如出一轍，令人深感穿越。
除了林志潔，余筱菁也在臉書發聲抗議，余指出林志潔教授的看板，被國民黨新竹市議員陳慶齡團隊助理，同時也是國民黨全國黨代表調侃，認為教授看板懸掛處是聲色場所的「紅牌」或「第一指名」。她認為這樣暗喻著實讓人噁心，女性政治工作者長期受騷擾已不是第一次，如今擁有極高法律專業跟經歷的林志潔教授，也無法躲過這樣輕視，實實在在證明 #Metoo事情永遠不會停，我們更應該時時警惕自己的言行。
余筱菁說，「想請問一下吳先生，你能接受身旁女性或家人，被任意這樣輕視嗎？」如果不行的話，那為何你要無視女性在各領域成就，用這種「性別物化」方式去打擊你不認同的政黨顏色？
余筱菁表示，魯迅曾說「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到雜交，立刻想到私生子。中國人的想像惟在這一層能夠如此躍進。」余筱菁說，這位先生也是如此「一見到不喜歡的女性候選人看板，立刻想到打壓，立刻想到輕視，立刻想到性物化」。
余筱菁最後質疑，中國國民黨，這是你們的黨代表，這樣的發言代表國民黨嗎？也請陳慶齡出來說明，你認為這樣的發言覺得妥當嗎？
吳皓瑀今日貼文造成爭議，隨後將原文刪除，再度以原本圖片改變說法表示，「看板掛的位子就真的很有趣嘛」。吳皓瑀表示，看到有人像的看板掛在美容店附近，站在市民的角度看起來，「咦？這是誰？」吳還強調，「換作是侯友宜或賴清德兩位帥哥掛在日本風俗店旁，不認識的話，也有人可能也會誤以為是什麼該店明星吧？難道市民不能有市民的見解？」
吳皓瑀表示，「不懂民進黨發動網軍借題發揮是什麼意思？」還回批，這樣就是物化跟歧視某些行業？會不會太過度解讀跟神經質？民進黨這些網軍的言詞都還更難聽？
吳皓瑀表示，市民不能有市民的言論權，不能在網路探討看板，還請出立委候選人來指責蹭聲量。最後強調，「千萬不要假me too之名，行綠色恐怖之實啊！」