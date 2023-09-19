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陳吉仲為進口蛋請辭　綠委齊送暖喊：您的努力大家都有看到

▲農業部長陳吉仲下午才說明專案進口雞蛋爭議，晚間就在臉書宣布請辭。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）
▲農業部長陳吉仲下午才說明專案進口雞蛋爭議，晚間就在臉書宣布請辭。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）

記者陳佩君／台北報導

農業部長陳吉仲今（19）日親上火線說明進口蛋爭議，並兩度鞠躬致歉，但晚間卻在臉書宣布請辭。對此，民進黨立委紛紛在文章留言送暖，民進黨立委羅致政表示，「部長辛苦了，您的認真、努力跟付出，大家都有看到！」民進黨立委郭國文也說，「部長為台灣農業打拚的成績，大家都看在眼裡」。

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才剛為進口蛋爭議召開記者會澄清的陳吉仲，晚間突然宣布「我決定請辭」。他說，在農業部門7年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但他毫無畏懼，因為有一群真正為台灣農業努力的夥伴們，跟他一起往前走，「希望未來這些夥伴們可以更加團結，讓台灣農民挺起腰桿、勇敢前行，為台灣農業的永續發展繼續努力」。

對於這項決定，許多綠委紛紛在文章底下留言、表達感謝之意，羅致政說，「部長辛苦了，您的認真、努力跟付出，大家都有看到。繼續為台灣農業加油！」林靜儀則說，「只能期待您為台灣農業做的建設與改革，能夠有繼續延續的可能」。

林宜瑾感嘆，「可惜了部長，你的努力付出，大家都看得見，辛苦你了（抱）！」林楚茵提到，「部長辛苦了！農民朋友能感受到您與同仁的努力！」

鍾佳濱則說，邱吉爾成功領導對抗法西斯的侵略，二戰後聯合王國仍屹立不搖，他卻在戰後的大選黯然交出政權，事實證明，他是英國廿世紀最偉大的政治家，甚至成為諾貝爾文學獎得主，「我們只是職務的過客、成就的被超越者，但是留下的風範將常在人心」。

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