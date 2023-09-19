巷仔內／陳吉仲去意堅決！政院點頭和平分手　讓進口蛋爭議速落幕

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對於這一系列爭議，陳吉仲也多次親上火線說明，但仍未能全面打消外界疑慮，似乎是對於久戰感到疲憊，陳17日向行政院請辭，但遭到閣揆陳建仁以「有責任向外界釋疑」慰留。
後陳吉仲神隱一日，今天重回大眾眼前，並多次強調「雞蛋政策沒有錯」，晚間的突擊記者會中更多次哽咽，長達40分鐘的說明中，反覆強調自己是為了保護蛋農、確保消費者權益。
陳吉仲堅信自己沒有做錯，唯一的錯就是錯在引起社會與各界紛擾，他也為此90度鞠躬道歉，但記者會說明最後更特別提到，「陳（建仁）院長要求我要把所有議題說明清楚，才有這樣的記者會，很抱歉讓各位聽了40分鐘，因為我要完整交代，已經完整說明，（專案進口雞蛋流向）專區也會在今晚上線」，現在他請辭獲准，這番話似乎早暗示了晚間發布臉書、二度表明退意的結局。
從陳吉仲的記者會收尾看來，他恐怕確實已經對官位毫無眷戀。先前會接受慰留、在今晚舉辦記者會，都是因為陳建仁的要求，言下之意恐是，「我已經把事情說完了，所以可以放我走了」，今天晚間的臉書以「我決定請辭」開頭，更是去意堅決。
綜觀來看，這次雞蛋爭議各方都有自己的疑慮，政府方也總有自己的解釋方案，民眾夾在中間，恐怕再久也看不清孰是孰非，對堅信自己政策正確、相信自己是為了保護農民與消費者的陳吉仲來說，繼續捲入這場紛爭，恐怕對身心都是折磨，先發臉書、而非向政院再度請辭，可能也是陳吉仲對高層最後的請求。
雖此時退出戰圈、可能讓爭議中心的農業部群龍無首，可憐其中的官員與同仁，但單就陳個人來說，或許離開才是最好的選擇，行政院也不再違背個人意志、強留去意已決的官員，對雙方或許都是最好的結局。
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