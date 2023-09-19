期望改善國軍招募困境 賴香伶力挺龍潭阿帕契彩繪創意
新竹縣湖口基地原定於本月24日開放參訪，陸軍航特部預備了一項精彩的「祕密大彩蛋」，將兩架AH-64阿帕契直升機彩繪成「低視度虎斑鯊嘴」，以展示其戰力。這一消息在民眾和航空愛好者中引起了歡呼，但突然間，陸軍下令將機身還原成原有塗裝並取消陳展，讓航迷在網路上罵翻天，民眾黨桃園市立委賴香伶表示支持阿帕契彩繪的創意，年輕族群對這種有創意的國軍宣傳比較有感，有望改善國軍招募困境。
記者李春台／桃園報導
賴香伶表示，根據陸軍航特部的回應，他們原本為訓練官兵的低視度塗裝技能而進行這一嘗試，並計劃將其納入湖口基地的開放活動，然而在完成塗裝後，經過幹部共同審視研討，他們認為這種塗裝未達到戰場隱蔽偽裝效果，不符合實際作戰需求，因此取消了陳展的計劃。
國防部高層突然取消陳展引發了航迷大反彈，賴香伶表示，當前國軍招募困難，高層雖高喊全民國防的口號，國軍宣傳卻未能與時俱進，很可能阻礙了中堅幹部和年輕族群參與國軍的熱情，因此這次阿帕契彩繪直升機應保留並陳展，展現國軍的創意。
湖口基地的開放預計將吸引數萬人參觀，並包括陸航601旅阿帕契及眼鏡蛇直升機的整體作戰展演，雖然國軍當局目前要求將塗裝還原成原有狀態，但在民意的反彈下，國防部和陸軍司令部可能不得不重新考慮這一決定，最終結果將在未來幾天內揭曉。
賴香伶呼籲，應該多鼓勵民間參與國軍的文宣設計讓國軍招募宣傳更有創意，以應對目前國軍招募困難的挑戰，以落實全民國防的理念。