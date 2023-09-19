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聯合國：蘇丹難民營5月以來逾1200名兒童死亡

▲聯合國（UN）今天表示，自今年5月以來，已有超過1200名兒童在蘇丹難民營死亡，而在年底前，數以千計新生兒有可能會在這個戰火肆虐的國家喪命。圖為蘇丹境內的難民營資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國（UN）今天表示，自今年5月以來，已有超過1200名兒童在蘇丹難民營死亡，而在年底前，數以千計新生兒有可能會在這個戰火肆虐的國家喪命。圖為蘇丹境內的難民營資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國（UN）今天表示，自今年5月以來，已有超過1200名兒童在蘇丹難民營死亡，而在年底前，數以千計新生兒有可能會在這個戰火肆虐的國家喪命。

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法新社報導，聯合國就蘇丹危機對兒童健康狀況的影響敲響了警鐘。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴媒體記者：「由於對平民的殘酷漠視，以及對健康和營養服務的持續打擊，聯合國兒童基金會擔心，從現在到年底，將會有數以千計新生兒死亡。」

艾爾德指出，從10月至12月間，將會有33萬3000名兒童在蘇丹出生。

艾爾德表示，與此同時，在飽受戰亂的蘇丹，營養服務已「遭到嚴重破壞」。

他說道：「每個月有5萬5000名兒童因為最致命的營養不良而需要接受治療。但在喀土穆（Khartoum，蘇丹首都），每50個營養中心只有不到1個在運作。在西達佛（West Darfur），比例是1/10。」

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）則表示，在白尼羅州（White Nile State）的團隊已確定，從5月15日至9月14日，9個難民營中，已有超過1200名5歲以下的兒童死亡。

聯合國難民署公共衛生主管梅納（Allen Maina）在日內瓦告訴記者，這些營區主要收容來自南蘇丹和衣索比亞的難民。

聯合國難民署表示，同一時期也收到3100起疑似麻疹病例的通報，在蘇丹其他地區，有500起疑似霍亂病例通報，同時還爆發了登革熱和瘧疾。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120919

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