桃市府追查進口蛋源頭 今查獲逾149萬顆即期蛋出貨六縣市
巴西進口雞蛋流向成為社會關注焦點，農業部昨（18）日晚於官網公布冷鏈倉儲地點，桃園市共計4家，桃市府食安聯合稽查小組今（19）日查核全日物流（股）公司桃園觀音倉及好好國際物流（股）公司委好食在（股）公司儲存進口雞蛋，2處倉儲現場均有過期進口雞蛋，經統計巴西蛋216萬6,480顆、泰國蛋101萬7,360顆，產品外箱貼有過期品禁出及報廢品待銷毀字樣。另發現2家業者共有14批，達149萬2200顆即期出庫（距效期日僅剩7天內），出貨給6縣市10家蛋品商，桃園市府食安聯合稽查小組將持續追查，並移請所轄縣市衛生局後續追查進口蛋製成合規性。
記者李春台／桃園報導
衛生局說明，今日聯稽小組另有10線全面追查20家桃園蛋品製造廠(包含農業部提供之下游製造廠名單)，有6家進口雞蛋，經追查3家（台達蛋品科技股份有限公司、上旺蛋行及育慶蛋行）無違規使用，另1家立群農產品有限公司提供之資料顯示3月27日至5月15日，由台農發股份有限公司取得共計15批，273萬3,840顆雞蛋（進口國：美國、泰國、澳洲、菲律賓及土耳其）。業者提具聲明書表示完全未使用過巴西進口蛋，另自112年5月15日後就未再使用進口雞蛋。餘2家（仲毅農產品有限公司及乙太農產品有限公司）持續勾稽比對進銷憑證及製令單中。
衛生局進一步說明，桃市府為保障校園學童午餐食的安全，昨日已針對供應學校營養午餐的團膳業者17家（14家本市、3家外縣市）及114家學校自設廚房進一步查訪，經查114家自設廚房未使用液蛋，殼蛋一律採用具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章或可追溯來源畜牧場。17家團膳業中有3家使用液蛋，液蛋來源於他縣市，已移請所轄衛生局協助查核。
桃市府提醒學校自設廚房及供應營養午餐團膳業者，應確實執行午餐契約規範，應落實自主查核雞蛋是否採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源之產品，並依規定應每日如實登錄「教育部校園食材登錄平臺」，若未依桃園市學校午餐工作手冊採購契約第8條確實執行，將依履約規定加重處罰。衛生局再次呼籲食品業者，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全之虞時，應依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。