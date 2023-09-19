郭子乾看透鐵面製作人王偉忠　深交36年曝真面目

郭子乾與王偉忠合作將近36年，最近王偉忠監製舞台劇《謝謝大家收看》特別邀郭子乾飾演劇中虛擬的角色「王忠偉」，盤點2人相識至今的點滴。郭子乾說王偉忠內心其實很柔軟，雖然一直以來的特色是「很會罵人」，但後來才發現他也會讚美人，只是從不直說，笑說：「這就是天蠍座！」
記者蔡依庭／綜合報導
王偉忠認為郭子乾是天生的演員，看著由他演出自己的「類人生片段」，有種意想不到的感動。郭子乾說，過去30年只會看到王偉忠身為鐵面製作人的一面，這次讀劇本時，內心有點驚訝，因為看到王偉忠身為兒子、先生、爸爸內心柔軟的那一面。郭子乾飾演的「王忠偉」在劇裡要唱歌、跳舞，與于子育有愛情、親情的糾葛，整齣戲節奏明快、場景轉換迅速，演員們要在瞬間展現出濃厚的情緒，很考驗演技與默契。王偉忠誇郭子乾一看就懂，因為這是他們30多年的交情，所培養的默契。
王偉忠認為郭子乾永遠眼睛看著兩邊，觀察旁人，因此任何角色他都能掌握精華、演出生命。郭子乾坦言觀察人已成他的嗜好，在排練場永遠偷看人，好奇的研究這個人的習慣好有趣、那個人的動作為什麼是這樣，看得入迷。舞台劇《謝謝大家收看》將在9月22日起於台北表演藝術中心首演；10月27日起於高雄衛武營巡迴演出。