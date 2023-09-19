屏息等待聯準會是否升息！美股下跌逾200點 市場預期9月利率不變
美國聯準會（Fed）於美國時間週二開始為期2天的利率政策會議，外界普遍認為將維持利率不變，但不排除年底前再次升息的可能性，而也由於是否升級的不確定性籠罩，美股道瓊工業指數19日小跌開盤，隨後跌幅擴大，截至寫稿時間為止，下跌了247.76點、約0.72％，標準普爾500指數下跌了29.38點、約0.66％，那斯達克綜合指數下跌了120.21點、約0.88％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，根據芝加哥商業交易所的FedWatch工具，交易員預計聯準會有99％的機率不會升息，但由於油價上漲以及美國汽車業罷工，讓經濟前景的不確定性上升，這種不安感也直接反映在美股下跌的勢頭上。
根據《路透社》報導，投資者普遍認為，Fed在9月將會按兵不動，但是似乎沒有跡象顯示Fed會跳過最後一次升息的可能性，通膨仍存有上行風險，消費者物價指數（CPI）與Fed的目標2％仍有距離，而油價持續上漲，來到近10個月新高，更是推升了通膨加劇的擔憂。
美國財政部長葉倫表示，對於美國經濟軟著陸深具信心，即便考慮到近期的汽車業罷工等負面因素，美國經濟依舊富有韌性。美國銀行的經濟學家加彭（Michael Gapen）表示，從最近的統計數據看，聯準會應該能對情況感到放心，但也由於經濟活動表現強韌，通膨會再次加速的擔憂揮之不去，因此利率很可能會持續保持在高水準直到2024年。