冷知識！這些地方從沒國慶燄火 網友突破盲腸：「內地」真的不行
睽違9年的國慶燄火，今年第3度在台中市舉辦，前晚試放焰火，台中人以辦喜事的心情對待。但有些縣市從沒辦過國慶煙火，民進黨立委蔡培慧感慨，南投就是其中之一。網友卻直指交通問題是硬傷，紛紛勸她「不要辦比較好」、「現在真的不行」、「日月潭連個花火節都會能塞爆」。還有人回憶「廢省之前年年有，但中興新村沒落20幾年了」。
記者顏幸如／南投報導
去年在嘉義縣故宮南院施放的國慶燄火，映照至善湖水美得令人驚艷，今年國慶焰火移師台中市中央公園舉行，前（19）日晚間先試放5分鐘焰火，台中人以辦喜事的心情對待，紛紛在市長盧秀燕臉書分享自家陽台看到的美景，盧秀燕也保證當日長達36分鐘的國慶焰火，「保證讓你大飽眼福，看到眼睛抽筋！」
立委蔡培慧忍不住在臉書感慨，「看到很多人在刷隔壁棚（台中）試放國慶煙火，補充一個冷知識，南投，是少數沒有舉辦過國慶煙火的地方…」她分享維基百科歷年來施放國慶焰火的縣市地圖，1999年之前，國慶焰火只在台北市舉辦，2000年首次移師高雄，之後全國各地輪流舉辦，高雄、台中已辦過3次；屏東、嘉縣辦過2次，南投、雲林、宜蘭始終無緣。
但不少網友表示，南投還是不要辦比較好，「沒辦法，交通是硬傷，進不來出不去、腹地太小、建築太舊、人口太老」、「先天不足、要認命」、「南投的路都好小，日月潭連辦個花火節都會塞車」。
也有老南投人提醒「以前省府每年都有國慶煙火喔！在中興新村大廣場，那時候南來北往的公車好多，廢省後一整個爛掉，公車一直減班」、「連大型活動進中興新村，只能靠接駁車載送」、「晚上9：35分客運就沒車了」、「南投要進步，交通要先搞好」。