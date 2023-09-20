李玟婚內協議書曝光！Bruce認外遇又再犯 導致妻子極度抑鬱
歌壇天后李玟7月5日病逝，享年48歲。李玟過世後，關於她生前的婚姻狀態、腥夫Bruce的一舉一動都備受關注。Bruce這期間被指控在婚內出軌，不過他卻一直否認，如今婚內協議的極密內容曝光，內容提及，Bruce坦承外遇李玟因此極度抑鬱，健康嚴重受到影響，並且急速惡化。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，文件內容顯示，2017年李玟發現丈夫外遇，Bruce坦承並答應斬斷不倫關係，沒想到仍被李玟發現他背信，李玟因此極度抑鬱，健康嚴重受到影響，並且急速惡化。2022年5月，李玟發現左胸有巨大硬塊，8月經醫師診療，她得了乳癌，然而Bruce此時竟在西班牙極樂之島「伊比薩島」度假，對妻子病況不聞不問，也讓李玟決心要離婚。
李玟2022年10月和Bruce分居，知情人士透露，李玟是被趕出來的，「Bruce居然隨便將CoCo（李玟）的行李收拾好，要她搬出去，根本欺人太甚！」
李玟過世後，關於Bruce種種傳聞不斷，Bruce曾發出聲明解釋，李玟確診乳癌時，自己是去歐洲探望家人，並強調「而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。」